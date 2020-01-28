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В Париже произошли столкновения протестующих с полицией
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РИА Новости

В Париже произошли столкновения протестующих с полицией

17:30 28.01.2020
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкАкция протеста против пенсионной реформы в Париже
Акция протеста против пенсионной реформы в Париже
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Акция протеста против пенсионной реформы в Париже
ПАРИЖ, 28 янв – РИА Новости. Пожарные вышли на акцию протеста против пенсионной реформы в Париже, манифестация сопровождается столкновениями с полицией, сообщает телеканал BFMTV.
Шествие пожарных началось от площади Республики, конечная точка маршрута – площадь Нации. В ходе манифестации произошли столкновения участников акции с силами правопорядка, были задержаны шесть человек, отмечает телеканал.
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С пятого декабря – дня начала забастовки против объявленной правительством пенсионной реформы – во Франции прошло много протестных акций, в которых принимали участие представители разных профессий – транспортники, адвокаты, преподаватели и другие. В результате забастовки по всей стране более месяца была значительно нарушена работа общественного транспорта - метро, электричек, поездов.
Несмотря на большой размах протестов, французские власти не намерены отказываться от планов провести реформу. В прошлую пятницу проект реформы пенсионного законодательства был представлен на заседании кабинета министров Франции. В феврале документ будет внесен на рассмотрение парламента.
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