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Адвокаты прокомментировали обвинения по делу Винника
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РИА Новости

Адвокаты прокомментировали обвинения по делу Винника

17:29 28.01.2020 (обновлено: 17:40 28.01.2020)
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© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник
Россиянин Александр Винник
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Россиянин Александр Винник. Архивное фото
ПАРИЖ, 28 янв - РИА Новости, Виктория Иванова. Россиянин Александр Винник, вывезенный на прошлой неделе из Греции во Францию, не мог совершать те преступления, которые ему вменяют в вину, поскольку уже находился под стражей, сообщили во вторник его адвокаты.
"Ему вменяют в вину преступление в сети интернет в тот период, когда он уже был под стражей в Греции и не имел никакого доступа к сети интернет, как и никакой возможности осуществить это преступление", - сказала адвокат Зои Константопулу.
Она отметила, что "преступление Александра заключается в том, что он россиянин и является человеком, обладающим исключительными знаниями в сфере информационных технологий".
Александр Винник
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По словам другого адвоката Винника - Тимофея Мусатова, его подзащитный попросил передать, что тот "понимает, что стал жертвой политических интриг и несовершенства законодательства" в области криптовалют в мире.
Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также РФ, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
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Согласно французскому запросу, Винник обвиняется во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. Через платформу BTC-e с помощью вымогательства было получено 20,643 тысячи биткоинов, что соответствует 130 миллионам евро, от 5,7 тысячи жертв по всему миру, в том числе из Франции, говорится в документе. Франция считает, что действовала группа киберпреступников, и Винник имеет важное значение для расследования.
В минувший четверг Винника забрали из больницы в Греции и увезли в неизвестном направлении. Вскоре стало известно, что он находится в парижской больнице.
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Дело Александра ВинникаАлександр ВинникФранцияГрецияВ мире
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