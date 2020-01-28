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СПЧ сменил глав двух комиссий и мониторинговой рабочей группы
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РИА Новости

СПЧ сменил глав двух комиссий и мониторинговой рабочей группы

17:23 28.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) сменил глав двух комиссий и мониторинговой рабочей группы, теперь комиссию по избирательным главам возглавляет Александр Точенов, по экономическим правам и свободам - Игорь Юргенс, сопредседателем мониторинговой рабочей группы по наблюдению на выборах стала Наталия Евдокимова, сообщил глава Совета Валерий Фадеев.
"Евгений Григорьевич Ясин сложил полномочия председателя комиссии по экономическим правам, и избран Игорь Юрьевич Юргенс. Наталья Леонидовна Евдокимова стала сопредседателем мониторинговой рабочей группы по выборам. Председателем комиссии по избирательным правам избран Александр Сергеевич Точенов", - сказал РИА Новости Фадеев.
Также, по его словам, пленарное заседание Совета прошло очень продуктивно. "Много предложений по направлениям работы в этом году и планы конкретные, в том числе и выездные заседания", - добавил глава СПЧ.
"Здесь и работа по тем предложениям, которые делал на встрече с президентом (член Совета) Генри Маркович Резник по совершенствованию судебной системы, есть предложения в части здравоохранения, в части градостроительства и так далее - очень много разных предложений. И по всем пунктам ни одно предложение членов Совета не будет отвергнуто, по всем направлениям будем работать", - отметил Фадеев.
Валерий Фадеев
15 января, 15:18Послание президента России Федеральному собранию
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Александр ТоченовВалерий ФадеевИгорь ЮргенсРоссияОбщество
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