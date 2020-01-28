СПЧ сменил глав двух комиссий и мониторинговой рабочей группы

Также, по его словам, пленарное заседание Совета прошло очень продуктивно. "Много предложений по направлениям работы в этом году и планы конкретные, в том числе и выездные заседания", - добавил глава СПЧ.

"Здесь и работа по тем предложениям, которые делал на встрече с президентом (член Совета) Генри Маркович Резник по совершенствованию судебной системы, есть предложения в части здравоохранения, в части градостроительства и так далее - очень много разных предложений. И по всем пунктам ни одно предложение членов Совета не будет отвергнуто, по всем направлениям будем работать", - отметил Фадеев.