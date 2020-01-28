В Конституции могут закрепить запрет на отмену соцобязательств

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Ко II чтению законопроекта о Ко II чтению законопроекта о Конституции внесены на рассмотрение поправки, запрещающие на всех уровнях власти в РФ принимать законы, отменяющие соцобязательства, сообщила член рабочей группы по изменениям в Конституции, глава комитета ГД по ЖКХ Галина Хованская

"Что мы хотели в первую очередь сделать? Это поправка была одной из первых. Мы проанализировали. У нас 17 постановлений конституционного суда, посвящённых неисполнению социальных обязательств органами публичной власти, включая, кстати, и органы местного самоуправления. Поэтому моя первая поправка как раз касалась дополнений в 76 статью... "Не допускается принятие федеральных конституционных законов, федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации и иных нормативных актов, отменяющих социальные обязательства государства перед гражданами без предоставления возмещения". Это поправку мы подали с обоснованием и последним примером постановления Конституционного суда", - рассказала Хованская на встрече с общественниками.

Аналогичная поправка, по ее словам, предлагается и в части, где речь идёт об органах местного самоуправления.

"В 132 статью — мы предлагаем ее дополнить часть 3 о том, что не допускается принятие нормативно-правовых актов местного самоуправления, отменяющих социальные обязательства перед гражданами без предоставления возмещения", - сказала парламентарий.

По ее словам, ещё продолжается дискуссия в отношении формулировки "без возмещения". Как пояснила Хованская, ее могут либо изъять, либо конкретизировать.