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В Конституции могут закрепить запрет на отмену соцобязательств
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РИА Новости

В Конституции могут закрепить запрет на отмену соцобязательств

17:19 28.01.2020
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© РИА Новости / Александр КондратюкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Ко II чтению законопроекта о Конституции внесены на рассмотрение поправки, запрещающие на всех уровнях власти в РФ принимать законы, отменяющие соцобязательства, сообщила член рабочей группы по изменениям в Конституции, глава комитета ГД по ЖКХ Галина Хованская.
"Что мы хотели в первую очередь сделать? Это поправка была одной из первых. Мы проанализировали. У нас 17 постановлений конституционного суда, посвящённых неисполнению социальных обязательств органами публичной власти, включая, кстати, и органы местного самоуправления. Поэтому моя первая поправка как раз касалась дополнений в 76 статью... "Не допускается принятие федеральных конституционных законов, федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации и иных нормативных актов, отменяющих социальные обязательства государства перед гражданами без предоставления возмещения". Это поправку мы подали с обоснованием и последним примером постановления Конституционного суда", - рассказала Хованская на встрече с общественниками.
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Аналогичная поправка, по ее словам, предлагается и в части, где речь идёт об органах местного самоуправления.
"В 132 статью — мы предлагаем ее дополнить часть 3 о том, что не допускается принятие нормативно-правовых актов местного самоуправления, отменяющих социальные обязательства перед гражданами без предоставления возмещения", - сказала парламентарий.
По ее словам, ещё продолжается дискуссия в отношении формулировки "без возмещения". Как пояснила Хованская, ее могут либо изъять, либо конкретизировать.
Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституции планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
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2021007
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Конституция РФГосдума РФГалина ХованскаяВладимир ПутинРоссияОбщество
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