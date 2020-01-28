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2020-01-28T17:15+0300
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Врач рассказала, как защититься от ОРВИ
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РИА Новости

Врач рассказала, как защититься от ОРВИ

17:15 28.01.2020
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© Depositphotos / racornПростуженный мужчина
Простуженный мужчина
© Depositphotos / racorn
Простуженный мужчина. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала телеканалу "360", как уберечь себя от ОРВИ.
Специалист призвала в период переменчивой погоды, когда риск простудиться особенно высок, хорошо высыпаться и проветривать квартиру и офис.
"Нужно, чтобы поступал свежий воздух, а еще обязательно пользоваться увлажнителями, особенно в спальнях, где человек находится по восемь часов", — пояснила Ярцева.
Она добавила, что из-за отопления и морозов влажность воздуха снижается, что сказывается на слизистой носа и носоглотки — они становятся суше, и из-за этого вирусу легче проникнуть в организм. Нормальная влажность воздуха особенно важна для курящих и аллергиков, у которых слизистая и так травмирована.
"Нужно урегулировать свою стрессовую нагрузку. Люди чаще болеют тогда, когда у них какой-то стрессовый период", — рассказала врач.
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Она также призвала больше времени уделять физическим нагрузкам — пробежкам, катанию на лыжах и не только.
Кроме того, не стоит забывать о вакцинации. Если кто-то из коллег на работе заболел, необходимо носить медицинскую маску, чаще проветривать кабинеты и выходить на свежий воздух.
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Ирина ЯрцеваЗдоровьеРоссияОбщество
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