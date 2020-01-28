Врач рассказала, как защититься от ОРВИ

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Врач-терапевт, иммунолог Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала телеканалу " 360 ", как уберечь себя от ОРВИ.

Специалист призвала в период переменчивой погоды, когда риск простудиться особенно высок, хорошо высыпаться и проветривать квартиру и офис.

"Нужно, чтобы поступал свежий воздух, а еще обязательно пользоваться увлажнителями, особенно в спальнях, где человек находится по восемь часов", — пояснила Ярцева.

Она добавила, что из-за отопления и морозов влажность воздуха снижается, что сказывается на слизистой носа и носоглотки — они становятся суше, и из-за этого вирусу легче проникнуть в организм. Нормальная влажность воздуха особенно важна для курящих и аллергиков, у которых слизистая и так травмирована.

"Нужно урегулировать свою стрессовую нагрузку. Люди чаще болеют тогда, когда у них какой-то стрессовый период", — рассказала врач.

Она также призвала больше времени уделять физическим нагрузкам — пробежкам, катанию на лыжах и не только.