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В ЛНА рассказали о подготовке встречи комитета "5+5" по Ливии
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РИА Новости

В ЛНА рассказали о подготовке встречи комитета "5+5" по Ливии

17:08 28.01.2020
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© AP Photo / Hazem AhmedСторонники правительства национального согласия в Триполи, Ливия
Сторонники правительства национального согласия в Триполи, Ливия
© AP Photo / Hazem Ahmed
Сторонники правительства национального согласия в Триполи, Ливия. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Подготовка к созыву военного комитета "5+5" по Ливии не завершена, дата встречи и окончательный состав участников согласовываются, заявил РИА Новости во вторник представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) бригадный генерал Халед Махджуб.
Создание военного комитета, включающего представителей противоборствующих сторон, было объявлено по итогам международной конференции по Ливии в Берлине 19 января. В документе, принятом по итогам конференции, сказано, что первый шаг в сфере безопасности предполагает формирование объединенной военной комиссии в формате 5+5 - по пять представителей от возглавляемой маршалом Халифой Хафтаром ЛНА и от правительства национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем.
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Цель работы военного комитета - вести переговоры о полноценном прекращении огня в Ливии. Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее заявил, что надеется на созыв заседания военного комитета в Женеве 28 января.
"Подготовка (к созыву первого заседания комитета - ред.) еще не завершена", - заявил представитель ЛНА, комментируя ситуацию.
"Дата пока не определена, она еще согласовывается", - уточнил он, отметив, что эта работа ведется в координации с ООН.
Ранее РИА Новости со ссылкой на документы, предоставленные дипломатическим источником, сообщила имена предположительных участников встречи.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.
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