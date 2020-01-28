В ЛНА рассказали о подготовке встречи комитета "5+5" по Ливии

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Подготовка к созыву военного комитета "5+5" по Подготовка к созыву военного комитета "5+5" по Ливии не завершена, дата встречи и окончательный состав участников согласовываются, заявил РИА Новости во вторник представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) бригадный генерал Халед Махджуб.

Создание военного комитета, включающего представителей противоборствующих сторон, было объявлено по итогам международной конференции по Ливии в Берлине 19 января. В документе, принятом по итогам конференции, сказано, что первый шаг в сфере безопасности предполагает формирование объединенной военной комиссии в формате 5+5 - по пять представителей от возглавляемой маршалом Халифой Хафтаром ЛНА и от правительства национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем.

Цель работы военного комитета - вести переговоры о полноценном прекращении огня в Ливии. Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее заявил, что надеется на созыв заседания военного комитета в Женеве 28 января.

"Подготовка (к созыву первого заседания комитета - ред.) еще не завершена", - заявил представитель ЛНА, комментируя ситуацию.

"Дата пока не определена, она еще согласовывается", - уточнил он, отметив, что эта работа ведется в координации с ООН.

Ранее РИА Новости со ссылкой на документы, предоставленные дипломатическим источником, сообщила имена предположительных участников встречи.