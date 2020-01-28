В Иране заявили, что не пойдут на переговоры с США

Зариф заявил, что "не исключает возможность проведения переговоров" с США, если Вашингтон изменит курс и снимет санкции в отношении Тегерана, подчеркнув при этом, что Иран до сих пор находится за столом переговоров, а покинули его США.

Он пояснил, описав прежнюю позицию руководства страны, что Иран не будет вести двусторонних переговоров с США, диалог возможен лишь в формате комиссии по ядерной сделке с другими странами в составе. При этом подчеркивалось, что для этого США все равно должны снять санкции.