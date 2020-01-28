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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-28T17:07+0300
https://ria.ru/20200128/1563977652.html
В Иране заявили, что не пойдут на переговоры с США
https://cdn21.img.ria.ru/images/101870/38/1018703856_0:0:2501:1407_1036x0_80_0_0_c7a3aed1fb7a3611a361851645817bc7.jpg
РИА Новости

В Иране заявили, что не пойдут на переговоры с США

17:07 28.01.2020
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© Fotolia / Borna_MirТегеран, Иран
Тегеран, Иран
© Fotolia / Borna_Mir
Тегеран, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 28 янв - РИА Новости. Иран ни при каких условиях не пойдет на переговоры с США после убийства генерала Касема Сулеймани, заявил военный советник верховного лидера ИРИ Али Хаменеи Хосейн Дехган.
"Ни при каких условиях иранская нация не станет опускаться до подобного унижения, этот народ не будет вести переговоры с тем, кто отдал распоряжение убить официальное лицо, находившееся с официальным визитом в другой стране", - цитирует Дехгана агентство Tasnim.
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Его слова стали реакцией на недавнее высказывание главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа по поводу возможности переговоров с США после убийства генерала Сулеймани.
Зариф заявил, что "не исключает возможность проведения переговоров" с США, если Вашингтон изменит курс и снимет санкции в отношении Тегерана, подчеркнув при этом, что Иран до сих пор находится за столом переговоров, а покинули его США.
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После этих слов президент США Дональд Трамп, сославшись на телеканал Fox News, написал в Twitter на английском и фарси, что "иранский министр иностранных дел заявил, что Иран желает вести переговоры с США, но хочет снятия санкции". Зариф отреагировал на это, посоветовав Трампу при выстраивании внешней политики ориентироваться на факты, а не заголовки в СМИ.
Он пояснил, описав прежнюю позицию руководства страны, что Иран не будет вести двусторонних переговоров с США, диалог возможен лишь в формате комиссии по ядерной сделке с другими странами в составе. При этом подчеркивалось, что для этого США все равно должны снять санкции.
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