Виннику не дают связаться с тяжелобольной женой, сообщил адвокат

ПАРИЖ, 28 янв - РИА Новости, Виктория Иванова. Россиянин Александр Винник , вывезенный на прошлой неделе из Греции во Францию , не имеет возможности связаться с тяжелобольной женой, сообщила во вторник его адвокат Зои Константопулу. Россиянин, вывезенный на прошлой неделе из Греции во, не имеет возможности связаться с тяжелобольной женой, сообщила во вторник его адвокат Зои Константопулу.

"Ему не дают поговорить с женой, которая болеет, тяжело болеет, у нее рак мозга, и мы не знаем, доживет ли она", - сказала Константопулу.

В свою очередь, другой адвокат Винника - Тимофей Мусатов - напомнил, что карциному головного мозга у супруги Винника диагностировали два года назад.

"У Александра есть супруга, которой два года назад была диагностирована карцинома головного мозга. Это неизлечимо, она находится в тяжелом состоянии. Его лишили возможности общения с ней", - сказал адвокат, добавив, что Винник не может также общаться с детьми и матерью.

Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также РФ, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.

Согласно французскому запросу, Винник обвиняется во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. Через платформу BTC-e с помощью вымогательства было получено 20,643 тысячи биткоинов, что соответствует 130 миллионам евро, от 5,7 тысячи жертв по всему миру, в том числе из Франции, говорится в документе. Франция считает, что действовала группа киберпреступников, и Винник имеет важное значение для расследования.

В четверг Винника забрали из больницы в Греции и увезли в неизвестном направлении. Вскоре стало известно, что он находится в парижской больнице.