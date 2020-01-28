Глава Крыма заявил, что Зеленский присоединился к "хору врунов"

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, причислив Советский Союз к виновникам развязывания Второй мировой войны, присоединился к хору врунов, чтобы угодить хозяевам.
Ранее сообщалось, что Зеленский во время своего визита в Польшу назвал СССР одним из виновников Второй мировой войны. По его словам, Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов, что привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста.
"Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны. Присоединился к хору врунов, чтобы угодить хозяевам", - написал Аксенов в Twitter.
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны. Присоединился к хору врунов, чтобы угодить хозяевам. С моральной точки зрения это подлость, с государственной и политической – глупость. #Крым #Россия— Сергей Аксёнов (@aksenov_sv) January 28, 2020
По его мнению, с моральной точки зрения подобные высказывания Зеленского - это подлость, а с государственной и политической – глупость.