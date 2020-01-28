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Глава Крыма заявил, что Зеленский присоединился к "хору врунов"
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РИА Новости

Глава Крыма заявил, что Зеленский присоединился к "хору врунов"

16:55 28.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, причислив Советский Союз к виновникам развязывания Второй мировой войны, присоединился к хору врунов, чтобы угодить хозяевам.
Ранее сообщалось, что Зеленский во время своего визита в Польшу назвал СССР одним из виновников Второй мировой войны. По его словам, Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов, что привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста.
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"Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны. Присоединился к хору врунов, чтобы угодить хозяевам", - написал Аксенов в Twitter.
По его мнению, с моральной точки зрения подобные высказывания Зеленского - это подлость, а с государственной и политической – глупость.
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Сергей Аксенов (политик)Владимир ЗеленскийПольшаКрымУкраинаВ мире
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