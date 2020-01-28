Российская делегация в ПАСЕ встретилась с председателем Ассамблеи

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российская делегация в Российская делегация в ПАСЕ "на полях" зимней сессии Ассамблеи встретилась с новым председателем ПАСЕ Хендриком Дамсом , на переговорах, в частности, обсуждалась предложенная президентом РФ поправка в конституцию.

"Предложенные поправки предусматривают повышение роли парламента, а также закрепление в Основном законе ряда социальных гарантий. Но наибольший резонанс вызвало предложение, которое меняет соотношение национального и международного права. Мы слышим домыслы о том, что Россия отказывается от выполнения своих обязательств в рамках международных соглашений, а также от выполнения решений ЕСПЧ. Это не так", - сказал на встрече Толстой, слова которого приводит его пресс-служба.

По его словам, появляется норма, которая гласит, что если решение какой-либо международной организации противоречит Конституции России, о чем имеется решение Конституционного суда, то тогда это решение в РФ действовать не может.

"Подобные нормы содержатся в законодательстве Германии, Великобритании, ряда других европейских государств, однако ни у кого не вызывают вопросов", - подчеркнул Толстой, добавив, что вселяет надежду на дальнейшую продуктивную работу тот факт, что Дамс и сам выступает против применения двойных стандартов в Совете Европы.

Толстой также пригласил Дамса посетить с официальным визитом Россию.

"Хотелось бы, чтобы вы сами увидели то, как работают демократические институты в России", - сказал глава российской делегации.

В ходе встречи также была затронута тема 75-летия окончания Второй мировой войны и недопустимости пересмотра ее итогов.

"Это событие приобретает особенную актуальность и требует самого пристального внимания в связи с попытками пересмотра итогов войны со стороны ряда государств и общественных организаций Европы, в связи с тем, что разрушаются памятники воинам-освободителям. Поэтому российская делегация предложила европейским коллегам принять Декларацию, осуждающую эти факты. Документ поддерживают многие национальные делегации – члены ПАСЕ", - заверил Толстой.