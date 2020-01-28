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Российская делегация в ПАСЕ встретилась с председателем Ассамблеи
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РИА Новости

Российская делегация в ПАСЕ встретилась с председателем Ассамблеи

16:55 28.01.2020
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкРуководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой и председатель ПАСЕ Хендрик Дамс
Руководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой и председатель ПАСЕ Хендрик Дамс
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российская делегация в ПАСЕ "на полях" зимней сессии Ассамблеи встретилась с новым председателем ПАСЕ Хендриком Дамсом, на переговорах, в частности, обсуждалась предложенная президентом РФ поправка в конституцию.
Глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой на встрече сообщил об откровенных спекуляциях на теме изменения Конституции РФ.
"Предложенные поправки предусматривают повышение роли парламента, а также закрепление в Основном законе ряда социальных гарантий. Но наибольший резонанс вызвало предложение, которое меняет соотношение национального и международного права. Мы слышим домыслы о том, что Россия отказывается от выполнения своих обязательств в рамках международных соглашений, а также от выполнения решений ЕСПЧ. Это не так", - сказал на встрече Толстой, слова которого приводит его пресс-служба.
По его словам, появляется норма, которая гласит, что если решение какой-либо международной организации противоречит Конституции России, о чем имеется решение Конституционного суда, то тогда это решение в РФ действовать не может.
"Подобные нормы содержатся в законодательстве Германии, Великобритании, ряда других европейских государств, однако ни у кого не вызывают вопросов", - подчеркнул Толстой, добавив, что вселяет надежду на дальнейшую продуктивную работу тот факт, что Дамс и сам выступает против применения двойных стандартов в Совете Европы.
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Толстой также пригласил Дамса посетить с официальным визитом Россию.
"Хотелось бы, чтобы вы сами увидели то, как работают демократические институты в России", - сказал глава российской делегации.
В ходе встречи также была затронута тема 75-летия окончания Второй мировой войны и недопустимости пересмотра ее итогов.
"Это событие приобретает особенную актуальность и требует самого пристального внимания в связи с попытками пересмотра итогов войны со стороны ряда государств и общественных организаций Европы, в связи с тем, что разрушаются памятники воинам-освободителям. Поэтому российская делегация предложила европейским коллегам принять Декларацию, осуждающую эти факты. Документ поддерживают многие национальные делегации – члены ПАСЕ", - заверил Толстой.
Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституции планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
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Петр ТолстойКонституция РФГосдума РФВладимир ПутинПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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