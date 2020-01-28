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Аслана Бжанию выдвинули в качестве кандидата в президенты Абхазии
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РИА Новости

Аслана Бжанию выдвинули в качестве кандидата в президенты Абхазии

16:48 28.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Республики Абхазия Аслан Бжания
Кандидат в президенты Республики Абхазия Аслан Бжания
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Кандидат в президенты Республики Абхазия Аслан Бжания. Архивное фото
СУХУМ, 28 янв - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала инициативную группу по выдвижению Аслана Бжании в качестве кандидата в президенты на предстоящих 22 марта выборах, им необходимо собрать до 2,5 тысячи подписей для того, чтобы кандидатура оппозиционера была утверждена ЦИК.
Ранее сообщалось, что протестующие, требуя отставки президента, 9 января ворвались в администрацию главы Абхазии. На следующий день Верховный суд Абхазии отменил итоги президентских выборов, которые состоялись в сентябре прошлого года. Двенадцатого января президент Рауль Хаджимба подал в отставку. ЦИК назначил повторные выборы президента республики на 22 марта.
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"Зарегистрирована инициативная группа по выдвижению Аслана Бжания в качестве кандидата в президенты", - сообщил РИА Новости представитель ЦИК Абхазии.
Ранее экс-министр внутренних дел Абхазии Леонид Дзапшба подал заявление в Центризбирком республики на участие в президентских выборах.
Выдвижение кандидатов в президенты Абхазии началось 22 января и продлится до 11 февраля. На выборы будет потрачено 15 миллионов рублей. Лингвистическая комиссия центризбиркома Абхазии уже назначила даты проведения экзаменов по абхазскому языку для кандидатов в президенты, они должны будут написать сочинение и рассказать о себе. Экзамены по абхазскому языку пройдут 27 и 31 января, а также 3, 7, 10, 11 февраля.
Имеют право выдвигать своих кандидатов политические партии и группы избирателей. Для выдвижения кандидата от группы избирателей должно быть собрано не менее 2 тысяч, но не более 2,5 тысячи подписей. Партия выдвигает кандидата на съезде или на конференции.
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ЦИК АбхазииАслан БжанияЛеонид ДзапшбаАбхазияРауль ХаджимбаВ мире
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