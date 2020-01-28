Аслана Бжанию выдвинули в качестве кандидата в президенты Абхазии

СУХУМ, 28 янв - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала инициативную группу по выдвижению Аслана Бжании в качестве кандидата в президенты на предстоящих 22 марта выборах, им необходимо собрать до 2,5 тысячи подписей для того, чтобы кандидатура оппозиционера была утверждена ЦИК.

Ранее сообщалось, что протестующие, требуя отставки президента, 9 января ворвались в администрацию главы Абхазии. На следующий день Верховный суд Абхазии отменил итоги президентских выборов, которые состоялись в сентябре прошлого года. Двенадцатого января президент Рауль Хаджимба подал в отставку. ЦИК назначил повторные выборы президента республики на 22 марта.

"Зарегистрирована инициативная группа по выдвижению Аслана Бжания в качестве кандидата в президенты", - сообщил РИА Новости представитель ЦИК Абхазии.

Ранее экс-министр внутренних дел Абхазии Леонид Дзапшба подал заявление в Центризбирком республики на участие в президентских выборах.

Выдвижение кандидатов в президенты Абхазии началось 22 января и продлится до 11 февраля. На выборы будет потрачено 15 миллионов рублей. Лингвистическая комиссия центризбиркома Абхазии уже назначила даты проведения экзаменов по абхазскому языку для кандидатов в президенты, они должны будут написать сочинение и рассказать о себе. Экзамены по абхазскому языку пройдут 27 и 31 января, а также 3, 7, 10, 11 февраля.