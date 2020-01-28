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Более 130 студентов встретились на зимней экономшколе Сбербанка и ВШЭ
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РИА Новости

Более 130 студентов встретились на зимней экономшколе Сбербанка и ВШЭ

16:48 28.01.2020
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© Фото : пресс-служба АНО "РСВ"Участники трехдневной зимней экономической школе Сбербанка и НИУ ВШЭ
Участники трехдневной зимней экономической школе Сбербанка и НИУ ВШЭ
© Фото : пресс-служба АНО "РСВ"
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Более 130 студентов из 37 регионов и 58 вузов принимают участие в трехдневной зимней экономической школе Сбербанка и НИУ ВШЭ, стартовавшей во вторник в рамках олимпиады "Я – профессионал" - одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
В этом сезоне участники олимпиады подали на участие вшколе 759 заявок, из которых организаторы отобрали менее 20%. Молодые люди смогут узнать об актуальных вызовах отрасли, познакомиться с единомышленниками со всей страны и пообщаться с опытными специалистами-практиками.
"Ребята, которые приехали из 37 регионов, могут своими глазами увидеть, как работает Сбербанк, познакомиться с его корпоративной культурой и, конечно же, с руководителями. Это возможность посмотреть за горизонт, расширить свое представление о том, куда движется отрасль, и найти для себя нишу, которую можно занять. Участники не получают от этих форумов ни баллов, ни дополнительных фишек, но получают гигантский опыт. Для студентов это выход за пределы университетской учебы, это первая встреча с другими участниками проекта, со своими единомышленниками. На школах ребята встречаются и с потенциальными работодателями, которые рассказывают о перспективах профессии и о своем подходе к выбору сотрудников. Большей частью спикеры зимних школ – первые лица компаний", – отметила руководитель проекта "Я – профессионал" Валерия Касамара.
Зимние школы олимпиады – это образовательные форумы, на которые приглашаются участники олимпиады, успешно прошедшие дополнительный конкурс мотивационных писем. В этом году организаторы проведут 18 школ в восьми городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Сочи, Тюмени и Томске. Программа каждой школы реализуется совместно с вузами-организаторами олимпиады и ведущими компаниями страны.
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"Олимпиада ежегодно привлекает огромное количество целеустремленных и инициативных молодых людей. Высокий конкурс на зимнюю школу Сбербанка – более 5 человек на место – говорит о том, что интерес студентов к экономическим специальностям только растет. Об этом свидетельствует и количество регистраций на олимпиаду по направлению "Экономика": побороться за призовые места в этом году решили 23 259 человек. Главное отличие олимпиады от других студенческих конкурсов в том, что задания, которые проходят ребята, создаются не только в вузах, но и на предприятиях, в реальном секторе экономики", – рассказал руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО "РСВ" Антон Сериков.
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Валерия КасамараОбразование - Общество
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