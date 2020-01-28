Более 130 студентов встретились на зимней экономшколе Сбербанка и ВШЭ

В этом сезоне участники олимпиады подали на участие вшколе 759 заявок, из которых организаторы отобрали менее 20%. Молодые люди смогут узнать об актуальных вызовах отрасли, познакомиться с единомышленниками со всей страны и пообщаться с опытными специалистами-практиками.

"Олимпиада ежегодно привлекает огромное количество целеустремленных и инициативных молодых людей. Высокий конкурс на зимнюю школу Сбербанка – более 5 человек на место – говорит о том, что интерес студентов к экономическим специальностям только растет. Об этом свидетельствует и количество регистраций на олимпиаду по направлению "Экономика": побороться за призовые места в этом году решили 23 259 человек. Главное отличие олимпиады от других студенческих конкурсов в том, что задания, которые проходят ребята, создаются не только в вузах, но и на предприятиях, в реальном секторе экономики", – рассказал руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО "РСВ" Антон Сериков.