В Баку призвали не посещать китайские рестораны из-за коронавируса

Люди в защитных масках в метро в Шанхае. Архивное фото

Люди в защитных масках в метро в Шанхае

БАКУ, 28 янв – РИА Новости. Министерство здравоохранения Министерство здравоохранения Азербайджана рекомендует гражданам страны воздержаться от посещения китайских ресторанов в Баку до локализации коронавируса

"Походы в китайские рестораны временно стоит прекратить. До локализации коронавируса, до проведения широкомасштабных исследований нежелательно ходить в эти рестораны. После того, как Азербайджанское агентство по пищевой безопасности и Всемирная организация здравоохранения распространят информацию о прекращении опасности, население сможет безбоязненно пользоваться услугами этих ресторанов", - приводит во вторник слова заместителя директора республиканского центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Афаг Алиевой местное агентство АПА.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Как установили специалисты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, который может передаваться от человека к человеку.