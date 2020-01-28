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В Баку призвали не посещать китайские рестораны из-за коронавируса
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РИА Новости

В Баку призвали не посещать китайские рестораны из-за коронавируса

16:48 28.01.2020
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© REUTERS / Aly SongЛюди в защитных масках в метро в Шанхае
Люди в защитных масках в метро в Шанхае
© REUTERS / Aly Song
Люди в защитных масках в метро в Шанхае. Архивное фото
БАКУ, 28 янв – РИА Новости. Министерство здравоохранения Азербайджана рекомендует гражданам страны воздержаться от посещения китайских ресторанов в Баку до локализации коронавируса.
"Походы в китайские рестораны временно стоит прекратить. До локализации коронавируса, до проведения широкомасштабных исследований нежелательно ходить в эти рестораны. После того, как Азербайджанское агентство по пищевой безопасности и Всемирная организация здравоохранения распространят информацию о прекращении опасности, население сможет безбоязненно пользоваться услугами этих ресторанов", - приводит во вторник слова заместителя директора республиканского центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Афаг Алиевой местное агентство АПА.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Как установили специалисты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, который может передаваться от человека к человеку.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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Распространение нового коронавирусаАзербайджанВ мире
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