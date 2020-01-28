В Чебоксарах депутат получил девять лет за организацию покушения

В отношении депутата было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (организация покушения на убийства по найму). Его сообщнику было предъявлено обвинение в покушении на убийство по найму, незаконном хранении и ношении оружия и боеприпасов.