В Чебоксарах депутат получил девять лет за организацию покушения

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Законодатель Чебоксарского городского собрания депутатов Евгений Андреев осужден на 9 лет колонии строгого режима, сообщили РИА Новости в прокуратуре Чувашии.
По данным СК РФ по Чувашии, 41-летний обвиняемый из личной неприязни к своему знакомому, с которым они являлись соучредителями двух коммерческих организаций, организовал сбор сведений о его частной жизни. Полученную информацию он передал сообщнику, которому предложил совершить убийство за вознаграждение.
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По данным следствия, вечером 25 декабря 2017 года в Северо-Западном районе города Чебоксар киллер встретился с потерпевшим, которому сообщил, что получил заказ на его убийство, и потребовал от него 50 тысяч рублей за то, чтобы оставить его в живых. При этом он заманил мужчину в безлюдное место и выстрелил в него из обреза ружья, однако промахнулся, поскольку ему помешали сотрудники Управления ФСБ России по Чувашской Республике.
В отношении депутата было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (организация покушения на убийства по найму). Его сообщнику было предъявлено обвинение в покушении на убийство по найму, незаконном хранении и ношении оружия и боеприпасов.
"Дело рассматривалось судом присяжных, которые 22 января 2019 года вынесли обвинительный приговор. 28 января суд приговорил заказчика преступления депутата Андреева к 9 годам колонии строгого режима, а нанятого им исполнителя – к 10 годам строгого режима", - сообщили агентству в прокуратуре Чувашии.