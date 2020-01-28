В Красноярском крае задержали подозреваемого в убийстве школьницы

КРАСНОЯРСК, 28 янв - РИА Новости. Оперативники задержали 24-летнего юношу, подозреваемого в убийстве 16-летней школьницы летом 2016 года в Богучанском районе Красноярского края, сообщает ГСУСК региона.
По версии следствия, 16-летняя девушка пропала без вести в июне 2016 года в поселке Пинчуга после вечерней прогулки с друзьями. Во время работы следствия в октябре 2017 года в поселке на территории заброшенного домовладения были обнаружены закопанные останки несовершеннолетней. Проведенная генетическая экспертиза установила, что останки принадлежат пропавшей девушке.
"Установлен расширенный круг общения девушки, цепочка свидетелей позволила выйти на след двадцатичетырехлетнего жителя этого же села, который стал подозреваемым в убийстве школьницы. В ходе допроса он полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, сообщил, что мотивом убийства послужил отказ девушки вступить с ним в интимную связь" - говорится в сообщении.
Подозреваемый задержан, ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
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