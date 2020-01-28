В Красноярском крае задержали подозреваемого в убийстве школьницы

По версии следствия, 16-летняя девушка пропала без вести в июне 2016 года в поселке Пинчуга после вечерней прогулки с друзьями. Во время работы следствия в октябре 2017 года в поселке на территории заброшенного домовладения были обнаружены закопанные останки несовершеннолетней. Проведенная генетическая экспертиза установила, что останки принадлежат пропавшей девушке.