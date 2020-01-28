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Медиавойны
2020-01-28T17:48+0300
https://ria.ru/20200128/1563976148.html
Глава Sputnik Эстония рассказала о ситуации со свободой слова в стране
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РИА Новости

Глава Sputnik Эстония рассказала о ситуации со свободой слова в стране

16:39 28.01.2020 (обновлено: 17:48 28.01.2020)
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкГлава Sputnik Эстония Елена Черышева во время пресс-конференции "на полях" сессии ПАСЕ. 28 января 2020
Глава Sputnik Эстония Елена Черышева во время пресс-конференции на полях сессии ПАСЕ. 28 января 2020
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Глава Sputnik Эстония Елена Черышева во время пресс-конференции "на полях" сессии ПАСЕ. 28 января 2020
СТРАСБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Глава Sputnik Эстония Елена Черышева пообещала сделать все возможное, чтобы рассказать на международных европейских площадках о притеснениях журналистов Sputnik Эстония.

"Я как глава Sputnik Эстония считаю, что в Эстонии творится полный беспредел. Я считаю, что речи ни о какой свободе слова в европейской стране Эстонии быть даже не может, я считаю, что действует 100-процентная цензура, хотя она запрещена в Эстонии, как в любой европейской стране", - сказала она на пресс-конференции "на полях" сессии парламентской ассамблеи Совета Европы.

Черышева подчеркнула, что ни журналистская общественность Эстонии, ни официальные власти никак на ситуацию не реагируют.
"Я сделаю все возможное со своей стороны с коллегами, с Кириллом Вышинским, при поддержке России, чтобы выступить на международных европейских площадках и донести всем, кому это возможно о той ситуации, которая происходит сейчас в Эстонии, в европейской стране Эстонии", - подчеркнула Черышева.
Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.
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Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил РИА Новости, что его страна проводит санкционную политику Евросоюза не в отношении Sputnik, а в отношении личных санкций, наложенных на Киселева.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявлял, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Высокопоставленный источник в Москве заявил РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы, это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.
В международной организации "Репортеры без границ" (RSF) в ответ на письмо МИА "Россия сегодня" сообщили, что организация изучает ситуацию с положением русскоязычных СМИ в Эстонии. МИА "Россия сегодня" просит пересмотреть дискриминационную политику в отношении Sputnik Эстония и готово предложить надлежащую оценку этого беспрецедентного случая нарушения свободы, а также просит принять меры для обеспечения права журналистов агентства выполнять свой профессиональный долг, говорится в письмах.
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МедиавойныЕлена ЧерышеваКирилл ВышинскийSputnik ЭстонияУрмас РейнсалуSputnikРепортеры без границЕвросоюзДмитрий КиселевВладимир ПутинЭстонияПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
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