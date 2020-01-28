Глава Sputnik Эстония рассказала о ситуации со свободой слова в стране

"Я как глава Sputnik Эстония считаю, что в Эстонии творится полный беспредел. Я считаю, что речи ни о какой свободе слова в европейской стране Эстонии быть даже не может, я считаю, что действует 100-процентная цензура, хотя она запрещена в Эстонии, как в любой европейской стране", - сказала она на пресс-конференции "на полях" сессии парламентской ассамблеи Совета Европы.