СГК в 2019 году подключила 117 объектов к теплосетям в Красноярске

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) по итогам 2019 года подключила 117 новых объектов к теплосетям в Красноярске, говорится в сообщении СГК.
"За прошедший год к теплосетям Сибирской генерирующей компании в Красноярске подключилось 117 зданий и сооружений общей площадью более 700 тысяч квадратных метров. Тепло от ТЭЦ СГК получили новые жилые дома и другие объекты, от гаражей до храмов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего тепла ушло к жилым новостройкам. На втором месте оказались автосервисы, заправочные станции, гаражи и паркинги. За ними по количеству подключений расположились административные здания и бизнес-центры, далее торговые и развлекательные центры, кафе и рестораны. Компания отмечает, что на 2020 год СГК запланировала подключить к центральному отоплению еще 600 тысяч квадратных метров жилых и нежилых помещений.
"На 2020 год Сибирская генерирующая компания запланировала беспрецедентный объем работ по строительству и реконструкции тепловых сетей. Цели те же: дать тепло новым районам и переключить на ТЭЦ потребителей котельных", - сообщает компания.
СГК работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской и Свердловской областях, Хакасии и Тыве. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 19 ТЭЦ общей электрической мощностью 14,7 ГВт и тепловой мощностью 24,3 тысячи Гкал/ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири. Принадлежащая холдингу Рефтинская ГРЭС (Свердловская область) на время переходного периода, связанного с покупкой станции, находится в эксплуатации у компании "Энел Россия".