СГК в 2019 году подключила 117 объектов к теплосетям в Красноярске

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания ( . Сибирская генерирующая компания ( СГК ) по итогам 2019 года подключила 117 новых объектов к теплосетям в Красноярске, говорится в сообщении СГК.

"За прошедший год к теплосетям Сибирской генерирующей компании в Красноярске подключилось 117 зданий и сооружений общей площадью более 700 тысяч квадратных метров. Тепло от ТЭЦ СГК получили новые жилые дома и другие объекты, от гаражей до храмов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего тепла ушло к жилым новостройкам. На втором месте оказались автосервисы, заправочные станции, гаражи и паркинги. За ними по количеству подключений расположились административные здания и бизнес-центры, далее торговые и развлекательные центры, кафе и рестораны. Компания отмечает, что на 2020 год СГК запланировала подключить к центральному отоплению еще 600 тысяч квадратных метров жилых и нежилых помещений.

"На 2020 год Сибирская генерирующая компания запланировала беспрецедентный объем работ по строительству и реконструкции тепловых сетей. Цели те же: дать тепло новым районам и переключить на ТЭЦ потребителей котельных", - сообщает компания.