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Синюгину назначили директором департамента образования правительства
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РИА Новости

Синюгину назначили директором департамента образования правительства

16:35 28.01.2020
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© предоставлено пресс-службой Минпросвещения РФТатьяна Синюгина
Татьяна Синюгина
© предоставлено пресс-службой Минпросвещения РФ
Татьяна Синюгина. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Заместитель министра просвещения РФ Татьяна Синюгина назначена директором департамента просвещения, высшего образования и науки правительства, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Синюгину Татьяну Юрьевну директором департамента просвещения, высшего образования и науки правительства Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности", - говорится в документе.
Кроме того, от должности директора департамента науки, высоких технологий и образования освобожден Алексей Заклязьминский.
Заместитель Министра просвещения Российской Федерации Татьяна Синюгина
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Татьяна СинюгинаРоссияОбразование - ОбществоОбщество
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