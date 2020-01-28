"А-Проперти" подала заявку в ФАС о покупке 100% Эльгинского проекта

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Компания "А-Проперти", бенефициаром которой выступает бизнесмен Альберт Авдолян, направила ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России об одобрении сделки по выкупу 100% акций Эльгинского проекта у Компания "А-Проперти", бенефициаром которой выступает бизнесмен Альберт Авдолян, направила ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России об одобрении сделки по выкупу 100% акций Эльгинского проекта у Газпромбанка и "Мечела", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Ранее "Мечел" отказался от заявленного обратного выкупа 34% акций в Эльге у Газпромбанка (банку принадлежат 49% акций в проекте). В компании мотивировали отказ поступившим им альтернативным предложением.

В ходатайстве уточняется, что суммарная стоимость активов "А-Проперти" превышает 7 миллиардов рублей, а стоимость компаний Эльги составляет более 400 миллионов рублей.

Эльга - крупнейшее в Якутии и одно из самых крупных в мире месторождений угля - его оценочные запасы достигают 2,2 миллиарда тонн. Разработкой месторождения и строительством инфраструктуры уже более 10 лет занимаются три компании: "Эльга-дорога", "Мечел транс восток" и "Эльгауголь". "Мечелу" принадлежит 51% акций в этих компаниях, еще 49% - у Газпромбанка.

Акции Газпромбанку были проданы "Мечелом" в июне 2016 года за 34,4 миллиарда рублей с правом обратного выкупа акций через три года. По условиям сделки, в случае, если "Мечел" отказывается от выкупа, Газпромбанк ищет нового покупателя. В августе 2019 года стало известно, что Эльгой активно интересуется "А-Проперти". Тогда же в ФАС подтвердили подачу ходатайства о приобретении у Газпромбанка 49% Эльги.