ТГК-1 в 2019 году сократила выработку электроэнергии на 3,6%

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Выработка электроэнергии Выработка электроэнергии ТГК-1 , включая Мурманскую ТЭЦ, по итогам 2019 года составила 28,275 миллиарда кВт.ч, что на 3,6% меньше, чем годом ранее, сообщает компания.

При этом сопоставимая выработка электроэнергии на тепловых электростанциях ТГК-1 увеличилась на 0,6%. Производство электроэнергии гидроэлектростанциями снизилось на 8,9% из-за низкой водности в регионах деятельности компании на протяжении всего отчетного периода.

Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов ТГК-1, включая Мурманскую ТЭЦ, составил 24,174 миллиона Гкал, показав снижение за отчетный период на 2,9%. Такая динамика связана с высокими температурами наружного воздуха в отопительном периоде.