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Теплоснабжение
2020-01-28T16:32+0300
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ТГК-1 в 2019 году сократила выработку электроэнергии на 3,6%
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РИА Новости

ТГК-1 в 2019 году сократила выработку электроэнергии на 3,6%

16:32 28.01.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПодготовка к зимнему отопительному сезону в Мурманске
Подготовка к зимнему отопительному сезону в Мурманске
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Выработка электроэнергии ТГК-1, включая Мурманскую ТЭЦ, по итогам 2019 года составила 28,275 миллиарда кВт.ч, что на 3,6% меньше, чем годом ранее, сообщает компания.
При этом сопоставимая выработка электроэнергии на тепловых электростанциях ТГК-1 увеличилась на 0,6%. Производство электроэнергии гидроэлектростанциями снизилось на 8,9% из-за низкой водности в регионах деятельности компании на протяжении всего отчетного периода.
Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов ТГК-1, включая Мурманскую ТЭЦ, составил 24,174 миллиона Гкал, показав снижение за отчетный период на 2,9%. Такая динамика связана с высокими температурами наружного воздуха в отопительном периоде.
ТГК-1 - производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Компания объединяет 53 электростанции в четырех субъектах РФ - Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность станций ТГК-1 составляет 6,95 ГВт, тепловая - 13,75 тысячи Гкал/ч. Основные акционеры компании: "Газпром энергохолдинг" (51,79%) и Fortum Power and Heat Oy (29,45%).
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