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Один из подозреваемых по делу МН17 обратился за защитой
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РИА Новости

Один из подозреваемых по делу МН17 обратился за защитой

16:30 28.01.2020 (обновлено: 17:25 28.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкBoeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17). Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Один из четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 под Донецком будет участвовать в судебном процессе, сообщила РИА Новости координатор по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бюнк.

"В окружной суд Гааги обратилась юридическая фирма. Они заявили, что намерены защищать ответчика по данному делу. Это единственное, что нам известно. Мы не знаем, будет ли этот подозреваемый участвовать в судебных слушаниях в марте", — сказала собеседница агентства.

Она подчеркнула, что до слушаний суд не может разглашать ни названия адвокатской конторы, ни имени подозреваемого.

Трагедия в небе над Донбассом

Малайзийский Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
12 декабря 2019, 14:43
МИД заявил об отсутствии у следствия доказательной базы по делу MH17
Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те ответили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. В докладе международной следственной группы утверждалось, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом вернули обратно.
Москва неоднократно заявляла о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что лайнер был сбит с территории, контролировавшейся ВСУ.
Единственный доступный "свидетель", непосредственно причастный к боевым действиям в интересующей следствие локации, — экс-командир одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Цемах. Сам он отрицает причастность к трагедии.
Суд над подозреваемыми в атаке на самолет начнется 9 марта.
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
21 ноября 2019, 14:25Сказано в эфире
"Малайзия бунтует". Куала-Лумпур требует доказательств по делу МН17
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MH17. РасследованиеМИД РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Николай ВинниченкоДмитрий ПесковВладимир ПутинМалайзияНидерландыВ мире
Популярные комментарии
Пецьку судить надо и его патронов.
28 января, 17:00
vvab6
7120006
Вина в трагедии 100% на тогдашней киевской власти, начавшей в этом регионе войну с применением авиации, но "забывший" закрыть небо для гражданских самолетов. Всё остальное - шаманские пляски с бубном для перепихивания вины с больной головы на здоровую.
28 января, 18:24
НЧНиколай Черненко
5400006
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