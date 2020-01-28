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2020-01-28T18:10+0300
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Хит Ольги Бузовой "Мало половин" стал платиновым на территории России
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РИА Новости

Хит Ольги Бузовой "Мало половин" стал платиновым на территории России

18:10 28.01.2020
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала в инстаграме пост, в котором сообщила, что три ее работы получили платиновый статус на территории России.
© Фото : Инстаграм аккаунт Ольги БузовойФото из Инстаграм аккаунта Ольги Бузовой
Фото из Инстаграм аккаунта Ольги Бузовой
© Фото : Инстаграм аккаунт Ольги Бузовой
Фото из Инстаграм аккаунта Ольги Бузовой

"Хит-сингл "Мало половин", первый и второй альбомы "Под звуки поцелуев" (2016 год) и "Принимай меня" (2018 год) получили платиновые сертификации на территории нашей страны", — написала Бузова.

Исполнительница уточнила, что каждый из данных музыкальных продуктов был куплен более 50 тысяч раз, а сертификация подтверждена дочерней компанией Sony music и международным лейблом звукозаписи Archer Music Prod.
Песня "Мало половин" вышла в 2017 году. Клип на нее сразу стал вирусным: набрал более 42 миллионов просмотров на YouTube, а также вдохновил блогеров снять шуточные видео, пародируя движения Ольги и ее танцоров.
Пользователи предпложили, что следующими на "платину" должны претендовать треки "Водица" и "В огне".
Ольга Бузова
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КультураМузыкаНовости культурыYouTubeОльга БузоваРоссия
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