Хит Ольги Бузовой "Мало половин" стал платиновым на территории России

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала в инстаграме пост, в котором сообщила, что три ее работы получили платиновый статус на территории России.

"Хит-сингл "Мало половин", первый и второй альбомы "Под звуки поцелуев" (2016 год) и "Принимай меня" (2018 год) получили платиновые сертификации на территории нашей страны", — написала Бузова.

Исполнительница уточнила, что каждый из данных музыкальных продуктов был куплен более 50 тысяч раз, а сертификация подтверждена дочерней компанией Sony music и международным лейблом звукозаписи Archer Music Prod.

Песня "Мало половин" вышла в 2017 году. Клип на нее сразу стал вирусным: набрал более 42 миллионов просмотров на YouTube, а также вдохновил блогеров снять шуточные видео, пародируя движения Ольги и ее танцоров.