Волин прокомментировал закрытие "АБВГДейки"

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Государство финансово поддерживало "АБВГДейку", которая объявила о закрытии, но влиять на выбор телеканалов не будет, сообщил журналистам заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин.
О прекращении производства эпизодов телепередачи "АБВГДейка" ранее сообщили ее актеры в видеообращении на YouTube-канале программы. Информацию подтвердили в пресс-службе ТВ Центра, отметив, что передача закрывается в связи с окончанием контракта.
"Государство финансово поддерживает такие программы. "АБВГДейка", как и другие программы, получала гранты со стороны государства. Но мы всегда говорили, что не имеет права на существование передача, которая существует исключительно на государственные деньги, поскольку у нее нет зрительской аудитории, которая бы обеспечивала ей экономическую состоятельность", - рассказал Волин.
Поддержка "АБВГДейки", по словам замминистра, продолжалась вплоть до того, что передача получила премию правительства в области СМИ. "Мы точно не будем говорить телевизионным каналам, что им ставить в своем эфире", - отметил Волин.
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