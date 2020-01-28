Волин прокомментировал закрытие "АБВГДейки"

"Государство финансово поддерживает такие программы. "АБВГДейка", как и другие программы, получала гранты со стороны государства. Но мы всегда говорили, что не имеет права на существование передача, которая существует исключительно на государственные деньги, поскольку у нее нет зрительской аудитории, которая бы обеспечивала ей экономическую состоятельность", - рассказал Волин.