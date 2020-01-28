Мишустин и Хуснуллин вошли в Совет по развитию местного самоуправления

"В составе федеральной части Совета включить следующих лиц: председателя правительства РФ (заместителя председателя Совета) Михаила Мишустина, министра экономического развития РФ Максима Решетникова, заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина, министра юстиции РФ Константина Чуйченко", - говорится в документе.

Кроме того, согласно указу, из Совета исключены бывший премьер-министр, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, экс-глава Минюста Александр Коновалов, а также бывший вице-премьер Виталий Мутко и помощник президента Максим Орешкин.