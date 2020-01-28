Мишустин и Хуснуллин вошли в Совет по развитию местного самоуправления

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, вице-премьер Марат Хуснуллин, а также министр экономического развития Максим Решетников и министр юстиции Константин Чуйченко вошли в состав Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления.
Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.
"В составе федеральной части Совета включить следующих лиц: председателя правительства РФ (заместителя председателя Совета) Михаила Мишустина, министра экономического развития РФ Максима Решетникова, заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина, министра юстиции РФ Константина Чуйченко", - говорится в документе.
Кроме того, согласно указу, из Совета исключены бывший премьер-министр, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, экс-глава Минюста Александр Коновалов, а также бывший вице-премьер Виталий Мутко и помощник президента Максим Орешкин.
Добавляется, что Мишустин и Хуснуллин вошли также в состав президиума Совета.
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