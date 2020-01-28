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Ростуризм: все организованные туристы вернутся из Китая до 4 февраля
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РИА Новости

Ростуризм: все организованные туристы вернутся из Китая до 4 февраля

16:45 28.01.2020
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© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаТуристы фотографируются в Запретном городе
Туристы фотографируются в Запретном городе
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Все организованные российские туристы, которые еще продолжают свой отдых на территории Китая, вернутся на родину до 4 февраля, сообщает Федеральное агентство по туризму.
"По уточненным данным, полученным от туроператоров на 27 января 2020 года, в Китае находятся 5604 организованных туриста из России. На текущий момент крупнейшие туроператоры осуществляют только возвратные рейсы. Большинство путешественников возвращаются в плановом режиме. А те, кто решил прекратить отдых, имеют возможность досрочно улететь на чартерах. Все организованные туристы вернутся в Россию до 4 февраля 2020 года", — сообщили в Ростуризме.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Как установили специалисты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, который может передаваться от человека к человеку.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались, 60 человек вылечились и были выписаны из больниц. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
Ростуризм на фоне случаев заражения коронавирусом рекомендовал российским туроператорам приостановить реализацию туристских продуктов в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Ранее агентство советовало россиянам воздержаться от поездок в КНР, пока эпидемиологическая обстановка не нормализуется.
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11 ноября 2019, 08:00Туризм
В Китай — без иллюзий. Честный гид по Пекину
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