В Москве тест на коронавирус прошли одиннадцать человек

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Тест на наличие коронавируса в Тест на наличие коронавируса в Москве прошли уже 11 человек, у всех результаты отрицательные, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

"На сегодняшний день в Москве с возможным подозрением на коронавирус было проведено тестирование 11 человек – ни у кого это заболевание не подтвердилось. Все тесты отрицательны", - сказала Ракова.

По ее словам, столичная скорая помощь работает в штатном режиме, оперативно реагирует на вызовы в связи с повышением температуры и подозрением на ОРВИ.

"Особое внимание уделяется тем, кто за последние 14 дней был в китайском регионе либо имел контакты с прибывшими оттуда", - отметила Ракова.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.