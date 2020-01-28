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В Москве тест на коронавирус прошли одиннадцать человек
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РИА Новости

В Москве тест на коронавирус прошли одиннадцать человек

16:16 28.01.2020
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© REUTERS / Thomas PeterПункт контроля состояния здоровья пассажиров на железнодорожном вокзале в Пекине. 25 января 2020
Пункт контроля состояния здоровья пассажиров на железнодорожном вокзале в Пекине. 25 января 2020
© REUTERS / Thomas Peter
Пункт контроля состояния здоровья пассажиров на железнодорожном вокзале в Пекине. 25 января 2020. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Тест на наличие коронавируса в Москве прошли уже 11 человек, у всех результаты отрицательные, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"На сегодняшний день в Москве с возможным подозрением на коронавирус было проведено тестирование 11 человек – ни у кого это заболевание не подтвердилось. Все тесты отрицательны", - сказала Ракова.

По ее словам, столичная скорая помощь работает в штатном режиме, оперативно реагирует на вызовы в связи с повышением температуры и подозрением на ОРВИ.
"Особое внимание уделяется тем, кто за последние 14 дней был в китайском регионе либо имел контакты с прибывшими оттуда", - отметила Ракова.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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