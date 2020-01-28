Путин подписал закон об избрании УК для ведомственного жилья

Действующий Жилищный кодекс предусматривает, что все управляющие компании в многоэтажных домах выбираются жильцами на общих собраниях. Но, вместе с тем, в каждом городе РФ есть так называемое ведомственное жилье, владельцем которого являются местные власти.

Как ранее пояснял первый зампред комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов, в таком жилье управляющие компании сегодня просто назначаются, по сути своей, владельцем. Закон направлен на то, чтобы все без исключения управляющие компании выбирались по конкурсной процедуре.

Как отмечал Пахомов, теперь ведомственное жилье также будет выбираться на открытом конкурсе: местное самоуправление будет также выставлять каждый дом на открытый конкурс, где управляющие компании могут сразиться, предложив свои услуги. По его словам, основными критериями в таких конкурсах будут цена и качество.