Решетников возглавит наблюдательный совет Фонда развития моногородов

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Министр экономического развития РФ Максим Решетников займет пост председателя наблюдательного совета Фонда развития моногородов, сообщила РИА Новости гендиректор фонда, зампредседателя ВЭБ.РФ Ирина Макиева.
Ранее президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Пермского края Максима Решетникова и назначил его министром экономического развития.
"Новым председателем наблюдательного совета фонда будет министр экономического развития РФ Максим Решетников. У меня прошла встреча с ним в субботу. Мы обсудили итоги года, обсудили развитие моногородов", - сказала Макиева.
Она уточнила, что соответствующий документ находится в правительстве и ждет подписи премьер-министра РФ Михаила Мишустина. При этом, отметила она, Решетников уже изъявил желание присутствовать в жизни фонда, он примет участие в ближайшем наблюдательном совете.
"Тема моногородов для Максима Геннадьевича не новая. В прошлом году я посещала Пермский край, мы с ним обсуждали каждый моногород региона, поэтому для меня министр экономического развития в этом плане очень хороший надежный партнер и руководитель. Максим Геннадьевич не понаслышке знает, как идет работа и строится жизнь в моногородах. Полагаем, что в течение этой недели будет подписано распоряжение правительства, и на следующем заседании наблюдательного совета Максим Решетников уже официально будет председателем", - сказала гендиректор фонда.