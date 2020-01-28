Решетников возглавит наблюдательный совет Фонда развития моногородов

"Тема моногородов для Максима Геннадьевича не новая. В прошлом году я посещала Пермский край, мы с ним обсуждали каждый моногород региона, поэтому для меня министр экономического развития в этом плане очень хороший надежный партнер и руководитель. Максим Геннадьевич не понаслышке знает, как идет работа и строится жизнь в моногородах. Полагаем, что в течение этой недели будет подписано распоряжение правительства, и на следующем заседании наблюдательного совета Максим Решетников уже официально будет председателем", - сказала гендиректор фонда.