Мишустин провел совещание по евразийской экономической интеграции

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник провел совещание о приоритетных задачах РФ в рамках евразийской экономической интеграции, где обсуждалась ликвидация барьеров для движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, сообщает пресс-служба кабмина.
В совещании в том числе приняли участие министр экономического развития Максим Решетников, первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, а также замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Приняты конкретные решения по активизации межведомственного взаимодействия с целью продвижения приоритетов Российской Федерации в Евразийском экономическом союзе с учетом предстоящего 31 января с.г. в Алма-Ате заседания Евразийского межправительственного совета с участием председателя правительства РФ", - говорится в сообщении.
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