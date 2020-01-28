Мишустин провел совещание по евразийской экономической интеграции

"Приняты конкретные решения по активизации межведомственного взаимодействия с целью продвижения приоритетов Российской Федерации в Евразийском экономическом союзе с учетом предстоящего 31 января с.г. в Алма-Ате заседания Евразийского межправительственного совета с участием председателя правительства РФ", - говорится в сообщении.