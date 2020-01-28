Новый комплекс переработки отходов заработал в Московской области

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В подмосковном Сергиевом Посаде открыли новый комплекс переработки отходов (КПО) "Северный". За 10 лет он примет около 2,2 миллиона тонн мусора, сообщил телеканал В подмосковном Сергиевом Посаде открыли новый комплекс переработки отходов (КПО) "Северный". За 10 лет он примет около 2,2 миллиона тонн мусора, сообщил телеканал "360"

В конце прошлого года в Московской области закрыли полигоны "Каргашино" и "Непейно". Теперь отходы, которые должны были направить туда, переработают в комплексе "Северный". Также туда отправят часть мусора с полигонов "Алексинский карьер" и "Тимохово".

"КПО „Север“ – это седьмое современное предприятие, которое вводится в эксплуатацию с конца 2018 года в рамках формирования новой системы по обращению с отходами на территории Московской области. Сегодня мы произвели технологический пуск первой очереди нового современного комплекса", – сказал зампред правительства Подмосковья Евгений Хромушин.

В 2019 году в регионе открыли комплексы по переработке "Юг" в Коломне и "Восток" в Егорьевске. Также работают "Сплендер" в Серебряных Прудах и "Экоград" в Зарайске. Всего в Московской области запустят 12 таких предприятий.

"Все они позволят нам закрыть или модернизировать оставшиеся 11 старых мусорных полигонов, которые так мешали нашим жителям жить и наносили вред окружающей среде", – добавил Евгений Хромушин.

Мусор в "Северный" начнут привозить в марте. Часть отходов отправят на вторичную переработку – стекло, металл, полимеры, макулатуру и материалы, которые можно компостировать.