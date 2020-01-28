Армия Хафтара заявила, что силы ПНС Ливии сбили свой беспилотник

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара заявила, что силы, выступающие на стороны Правительства национального согласия (ПНС), сбили по ошибке свой собственный беспилотник к востоку от города Мисрата,.
Ранее во вторник силы ПНС заявили, что сбили беспилотник ЛНА к востоку от Мисраты.
"Формирования Мисраты по ошибке сбили беспилотник турецкого происхождения и утверждают, что это беспилотник наших войск", - говорится в заявлении пресс-центра оперативного штаба операции "Аль-Карама" в Facebook.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.