Армия Хафтара заявила, что силы ПНС Ливии сбили свой беспилотник

Ранее во вторник силы ПНС заявили, что сбили беспилотник ЛНА к востоку от Мисраты.

"Формирования Мисраты по ошибке сбили беспилотник турецкого происхождения и утверждают, что это беспилотник наших войск", - говорится в заявлении пресс-центра оперативного штаба операции "Аль-Карама" в Facebook.