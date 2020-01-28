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С оторвавшейся льдины на юге Сахалина сняли 536 рыбаков
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РИА Новости

С оторвавшейся льдины на юге Сахалина сняли 536 рыбаков

15:57 28.01.2020
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© Фото : МЧС РоссииНа Сахалине в Заливе Мордвинова с оторвавшейся льдины эвакуировали более 250 рыбаков из 600. 28 января 2020
На Сахалине в Заливе Мордвинова с оторвавшейся льдины эвакуировали более 250 рыбаков из 600. 28 января 2020
© Фото : МЧС России
На Сахалине в Заливе Мордвинова с оторвавшейся льдины эвакуировали более 250 рыбаков из 600. 28 января 2020
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 янв – РИА Новости. Спасатели эвакуировали во вторник с оторвавшейся от берега льдины на юге Сахалина 536 рыбаков-любителей, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
Ранее сообщалось об эвакуации 259 рыбаков.
"В 23.20 (15.20 мск) всех рыбаков-любителей, кому требовалась эвакуация, спасатели доставили на берег. Медицинская помощь никому из спасённых не потребовалась", - говорится в пресс-релизе ведомства.
По информации спасателей, всего на берег с оторвавшейся льдины в заливе Мордвинова доставили 536 рыбаков. В спасательной операции были задействованы 15 человек, 3 лодки и 1 судно на воздушной подушке "Хивус-10".
Сотрудник Московской поисково-спасательной службы
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Ранее сообщалось, что во вторник в 16.40 (8.40 мск) в заливе Мордвинова в 2 километрах от берега образовалась трещина. В результате отрезанными от берега оказались около 600 рыбаков.
По информации правительства Сахалинской области, ситуация находится на контроле властей региона.
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