В Минобороны предупредили о росте неонацизма в мире

"Так случилось, что победа сил света над тьмой и демонического духа, обличенной в идеологию нацизма, не стала сегодня окончательной. Неонацизм поднимает голову во многих странах и в том числе, как это не покажется странным и в тех, которые в 1945 году внесли вклад в разгром нацистской Германии", - сказал он в ходе рождественских встреч в Совете Федерации.