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В Минобороны предупредили о росте неонацизма в мире
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РИА Новости

В Минобороны предупредили о росте неонацизма в мире

15:56 28.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Букчин / Перейти в фотобанкСнос памятника Благодарности солдатам Красной армии, павшим в ходе боевых действий времен Великой Отечественной войны, в Скарышевском парке Варшавы. 17 октября 2018
Снос памятника Благодарности солдатам Красной армии, павшим в ходе боевых действий времен Великой Отечественной войны, в Скарышевском парке Варшавы. 17 октября 2018
© РИА Новости / Алексей Букчин
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Снос памятника Благодарности солдатам Красной армии, павшим в ходе боевых действий времен Великой Отечественной войны, в Скарышевском парке Варшавы. 17 октября 2018. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Идеология неонацизма сегодня распространяется даже в странах, внесших вклад в разгром нацистской Германии во Второй мировой войне, заявил во вторник начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

"Так случилось, что победа сил света над тьмой и демонического духа, обличенной в идеологию нацизма, не стала сегодня окончательной. Неонацизм поднимает голову во многих странах и в том числе, как это не покажется странным и в тех, которые в 1945 году внесли вклад в разгром нацистской Германии", - сказал он в ходе рождественских встреч в Совете Федерации.

В качестве примера Картаполов привел Польшу, страны Балтии и Украину, где сносятся памятники войнам-освободителям Красной армии.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 02:25
Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны
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Андрей КартаполовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)неонацизмОбщество
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