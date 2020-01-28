В Минобороны предупредили о росте неонацизма в мире

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Идеология неонацизма сегодня распространяется даже в странах, внесших вклад в разгром нацистской Германии во Второй мировой войне, заявил во вторник начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.
"Так случилось, что победа сил света над тьмой и демонического духа, обличенной в идеологию нацизма, не стала сегодня окончательной. Неонацизм поднимает голову во многих странах и в том числе, как это не покажется странным и в тех, которые в 1945 году внесли вклад в разгром нацистской Германии", - сказал он в ходе рождественских встреч в Совете Федерации.
В качестве примера Картаполов привел Польшу, страны Балтии и Украину, где сносятся памятники войнам-освободителям Красной армии.