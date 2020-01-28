Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-28T15:55+0300
https://ria.ru/20200128/1563973876.html
ФНС будет внедрять опыт взимания налогов с самозанятых в другие режимы
https://cdn24.img.ria.ru/images/155089/96/1550899675_0:319:3074:2048_1036x0_80_0_0_aaf73ed3de7dbc9c51eba24c209b79e9.jpg
РИА Новости

ФНС будет внедрять опыт взимания налогов с самозанятых в другие режимы

15:55 28.01.2020
2657
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЖенщина выходит из здания инспекции Федеральной налоговой службы России в Новосибирске
Женщина выходит из здания инспекции Федеральной налоговой службы России в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Принципы налогового администрирования, которые сейчас используются в режиме для самозанятых, будут в перспективе поэтапно внедряться в другие системы налогообложения, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров на заседании Общественного совета при ФНС.
"Учет и расчет налогов ведут налоговые органы, обеспечено полностью дистанционное взаимодействие через приложение. В перспективе аналогичный принцип будет поэтапно внедряться в другие системы налогообложения", - заявил Егоров, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.
С начала 2019 года в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане в экспериментальном формате действует специальный налоговый режим - налог на профессиональный доход (НПД), или так называемый налог для самозанятых. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников могут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% - с компаниями. С 1 января 2020 года данный режим распространен еще на 19 регионов России.
Егоров отметил, что ведомство продолжит внедрять современные технологии в налоговое администрирование. Речь идет не только об электронных сервисах, но и выстраивании новой стратегии взаимодействия с налогоплательщиками, в частности, с бизнесом.
Фотоаппарат
23 января, 08:32
Стало известно, чем чаще всего занимаются самозанятые москвичи
"Наша концепция заключается в сокращении непроизводственных издержек компаний, которыми является администрирование налогов. Мы пытаемся их забрать на свой борт, чтобы люди занимались своим делом, а мы на основании первичных данных занимались своим и давали такие модели налогообложения, которые позволят бизнесу только подтверждать наши расчеты", - отметил Егоров.
Он напомнил, что с 2021 года отменяется отчетность по земельному и транспортному налогам для организаций. Нововведение не только снизит нагрузку на бизнес, но и позволит сэкономить ресурсы налоговых органов, так как исчезнет необходимость в ежегодной камеральной проверке почти 1 миллиона деклараций, продолжил глава службы. При этом для сверки налоговый орган будет направлять плательщикам сообщение об исчисленной сумме налогов.
Казань
30 декабря 2019, 15:40Республика Татарстан
В Татарстане самозанятые получат портфели с набором необходимых услуг
5210312
Обсудить 0
Даниил ЕгоровФедеральная налоговая служба РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Мужчина с полученной пенсией на почтамте
Эксперты подсчитали размер прибавки к пенсии по ГПП
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса
Аэропорт Толмачево
Пассажирский самолет запросил экстренную посадку в Новосибирске
Врач
Врачи рассказали о состоянии женщины, которую подожгли в Пермском крае
Экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев
Пенсию в 200 тысяч рублей омскому экс-губернатору признали законной
Андрей Алабушев
СК возбудил дело об убийстве ростовского депутата и его жены
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Хуснуллин стал куратором Крыма в правительстве
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
Нетаньяху в среду сообщит Путину о "сделке века"
В салоне автобуса
Украинку высадили из автобуса после скандала из-за сериала на русском
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук рассказал о "встрече" Гитлера и Сталина во Львове
Здоровое питание
Ученые обнаружили противоречивый эффект кетогенной диеты
Банкноты номиналом две тысячи рублей и монеты номиналом пять рублей
Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума
Президент США Дональд Трамп
Эксперт рассказал, как США пытаются помешать России "сделкой века"
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку
Нефтяной станок-качалка
Совсем другое дело: рубль окончательно отвязался от цен на нефть
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:27В Гуанчжоу крупную азиатскую турвыставку отменили из-за коронавируса
06:18В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
06:16Власти Пекина хотят оштрафовать аптеку за повышение цен на маски
06:14Экс-премьер Ливана назвал "сделку века" "пощечиной" Палестине
05:57Граждан США могут изолировать по приезду в Калифорнию из Уханя
05:48Серебряный серфер может дебютировать в фильме "Тор: Любовь и гром"
05:37В Приморье могут продлить приостановку работы пунктов пропуска с КНР
05:31Опубликовано видео полетов истребителей Су-35С в Карелии
05:21Аэропорт Хабаровска усилил меры безопасности среди сотрудников
05:18Роспотребнадзор советует не пить жаропонижающее перед проходом границы
05:11Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
05:01Британский экоактивист: рыбу в Ла-Манше будто заменили на мусор
04:59На Камчатке усилили контроль в пунктах пропуска через госграницу
04:54Австралия эвакуирует своих граждан из Уханя на остров Рождества
04:44Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
04:43Аналитик прогнозирует более "смертоносные" нападения на армию США
04:25Российские туристы рассказали, как борются с хандрой
04:13Фигурант споров об импичменте Парнас хочет попасть на суд в сенат США
04:11Глава немецкого минэнерго оценил газовую "сделку века" с СССР
04:09Роспотребнадзор рассказал, какими осложнениями опасен грипп
Лента новостейМолния