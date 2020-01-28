ФНС будет внедрять опыт взимания налогов с самозанятых в другие режимы

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Принципы налогового администрирования, которые сейчас используются в режиме для самозанятых, будут в перспективе поэтапно внедряться в другие системы налогообложения, заявил глава Принципы налогового администрирования, которые сейчас используются в режиме для самозанятых, будут в перспективе поэтапно внедряться в другие системы налогообложения, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров на заседании Общественного совета при ФНС.

"Учет и расчет налогов ведут налоговые органы, обеспечено полностью дистанционное взаимодействие через приложение. В перспективе аналогичный принцип будет поэтапно внедряться в другие системы налогообложения", - заявил Егоров, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.

С начала 2019 года в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане в экспериментальном формате действует специальный налоговый режим - налог на профессиональный доход (НПД), или так называемый налог для самозанятых. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников могут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% - с компаниями. С 1 января 2020 года данный режим распространен еще на 19 регионов России.

Егоров отметил, что ведомство продолжит внедрять современные технологии в налоговое администрирование. Речь идет не только об электронных сервисах, но и выстраивании новой стратегии взаимодействия с налогоплательщиками, в частности, с бизнесом.

"Наша концепция заключается в сокращении непроизводственных издержек компаний, которыми является администрирование налогов. Мы пытаемся их забрать на свой борт, чтобы люди занимались своим делом, а мы на основании первичных данных занимались своим и давали такие модели налогообложения, которые позволят бизнесу только подтверждать наши расчеты", - отметил Егоров.