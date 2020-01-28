Путин ратифицировал соглашение с Анголой о сотрудничестве по космосу

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение правительства РФ с кабмином Анголы о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Ратифицировать соглашение между правительством РФ и правительством республики Ангола о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях", - говорится в документе.
Целью соглашения является создание правовой и организационной основ для развития сотрудничества с Республикой Ангола в области осуществления совместной космической деятельности в мирных целях посредством планируемой реализации долгосрочных программ и проектов.
Соглашение носит рамочный характер и определяет основные условия двусторонних отношений в области космической деятельности, обеспечивая регулирование порядка охраны интеллектуальной собственности, обмена информацией, осуществления экспортного контроля, таможенных операций с оговоренной категорией товаров специального назначения.
Ранее также отмечалось, что общее руководство деятельностью в рамках соглашения и ее координацию будут осуществлять назначаемые сторонами компетентные органы: государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" и министерство связи и информационных технологий совместно с министерством высшего образования, науки и техники Анголы при координирующей роли первого.