Путин ратифицировал доппротокол к уставу Всемирного почтового союза

В частности, в статью 1 предлагались изменения о статусе ВПС как межправительственной организации, в статью 8 была внесена корректировка, в соответствии с которой региональные союзы могут направлять наблюдателей на заседания Административного совета, Совета почтовой эксплуатации, а также других конференций и собраний ВПС; в статью 18 был добавлен пункт о том, что члены Совета почтовой эксплуатации (рабочий орган ВПС по вопросам эксплуатационного, коммерческого, технического и экономического характера, относящимся к почтовой службе) выполняют свои функции от имени и в интересах Союза.