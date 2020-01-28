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Путин ратифицировал доппротокол к уставу Всемирного почтового союза
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РИА Новости

Путин ратифицировал доппротокол к уставу Всемирного почтового союза

15:45 28.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем правления ПАО "Лукойл" Вагитом Алекперовым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем правления ПАО Лукойл Вагитом Алекперовым
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации десятого дополнительного протокола к уставу Всемирного почтового союза (ВПС), принятого Чрезвычайным конгрессом, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В пояснительной записке к проекту сообщалось, что протокол предусматривает внесение изменений в Устав ВПС 1964 года.
В частности, в статью 1 предлагались изменения о статусе ВПС как межправительственной организации, в статью 8 была внесена корректировка, в соответствии с которой региональные союзы могут направлять наблюдателей на заседания Административного совета, Совета почтовой эксплуатации, а также других конференций и собраний ВПС; в статью 18 был добавлен пункт о том, что члены Совета почтовой эксплуатации (рабочий орган ВПС по вопросам эксплуатационного, коммерческого, технического и экономического характера, относящимся к почтовой службе) выполняют свои функции от имени и в интересах Союза.
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Всемирный почтовый союзВладимир ПутинРоссияВ мире
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