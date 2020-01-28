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Религия и мировоззрение
2020-01-28T15:40+0300
https://ria.ru/20200128/1563973265.html
Священника Всеволода Чаплина похоронят на Троекуровском кладбище
https://cdn25.img.ria.ru/images/156389/50/1563895006_0:238:2793:1809_1036x0_80_0_0_c4b56ce0212c1535561b9e453991eebb.jpg
РИА Новости

Священника Всеволода Чаплина похоронят на Троекуровском кладбище

15:40 28.01.2020
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© РИА Новости / Владимир ВяткинПротоиерей Всеволод Чаплин
Протоиерей Всеволод Чаплин
© РИА Новости / Владимир Вяткин
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости, Ольга Липич. Известного священника Русской православной церкви протоиерея Всеволода Чаплина, скончавшегося в воскресенье на 52-м году жизни, похоронят в среду на Троекуровском кладбище Москвы, которое является филиалом Новодевичьего кладбища, сообщили РИА Новости в храме Федора Студита у Никитских ворот, где отец Всеволод был настоятелем.
"Почему именно на Троекуровском? Полагаю, так определил город, Москва", - сказал РИА Новости друг покойного, заведующий отдела по взаимодействию с РПЦ Института стран СНГ Кирилл Фролов.
Протоиерей Всеволод Чаплин
27 января, 18:35
Источник назвал причину смерти протоиерея Всеволода Чаплина
Как сообщает сайт храма Федора Студита у Никитских ворот, отпевание отца Всеволода состоится в нем в среду в 10.00 мск. Его совершит секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла протопресвитер Владимир Диваков, вместе с духовенством храма.
А гражданская панихида пройдет в ритуальном зале Троекуровского кладбища. Она начнется в 14.00 мск. После прощания состоится чин погребения.
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Религия и мировоззрениеУмер протоиерей Всеволод ЧаплинТроекуровское кладбищеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьВсеволод ЧаплинрелигияОбщество
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