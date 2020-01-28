Священника Всеволода Чаплина похоронят на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости, Ольга Липич. Известного священника Русской православной церкви протоиерея Всеволода Чаплина, скончавшегося в воскресенье на 52-м году жизни, похоронят в среду на Троекуровском кладбище Москвы, которое является филиалом Новодевичьего кладбища, сообщили РИА Новости в храме Федора Студита у Никитских ворот, где отец Всеволод был настоятелем.
"Почему именно на Троекуровском? Полагаю, так определил город, Москва", - сказал РИА Новости друг покойного, заведующий отдела по взаимодействию с РПЦ Института стран СНГ Кирилл Фролов.
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Как сообщает сайт храма Федора Студита у Никитских ворот, отпевание отца Всеволода состоится в нем в среду в 10.00 мск. Его совершит секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла протопресвитер Владимир Диваков, вместе с духовенством храма.
А гражданская панихида пройдет в ритуальном зале Троекуровского кладбища. Она начнется в 14.00 мск. После прощания состоится чин погребения.