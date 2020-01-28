Хуснуллин стал куратором Крыма в правительстве

"Я говорил с премьер-министром Михаилом Владимировичем Мишустиным, мы договорились, что куратором Республики Крым будет Хуснуллин Марат Шакирзянович. Решение принято, я уже проговорил с ним тоже, на этой неделе будет рабочая встреча, связанная с уточнением планов действий", - сказал Аксенов журналистам.