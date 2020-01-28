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В США испытали искусственный интеллект в воздушном бою
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РИА Новости

В США испытали искусственный интеллект в воздушном бою

15:39 28.01.2020 (обновлено: 17:08 28.01.2020)
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Американское агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) впервые испытало возможности нейросети в воздушном бою. Запись испытаний опубликована на канале агентства на YouTube.
В виртуальных соревнованиях участвовали сотрудники Исследовательского института технологий штата Джорджия и представители семи компаний — Aurora Flight Sciences, EpiSCI, Heron Systems, Lockheed Martin, Perspecta Labs, physicsAI и SoarTech.
Все они создали собственные нейросетевые алгоритмы, которые вели на виртуальных моделях истребителя F-15C Eagle бои с системой искусственного интеллекта RED, разработанной в DARPA, а также боролись друг с другом на относительно невысоком уровне сложности.
Испытания признали успешными, другие детали тестирования не сообщаются.
Участники мероприятия борются за тендер на разработку системы искусственного интеллекта для боевых беспилотников, которые будут прикрывать пилотируемые человеком истребители. Инициаторы программы поставили перед разработчиками задачу сделать обучаемую нейросеть, которая покажет свою эффективность на всех этапах становления профессионального летчика.
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Популярные комментарии
Для эффективного обучения ИИ выживанию нужен живой симбионт, например мозг крысы, (крыса нужна живой и здоровой) с его эмоциональными реакциями на опасности различного рода. Сейчас многие работают над интерфейсом между живыми и искусственными компонентами единого сознания. Хорошо развитый ИИ помог бы решить проблему с коронавирусом, так как работа с большими объемами данных как нельзя лучше реализуется с помощью машин.
28 января, 16:03
ggoldmikron
610003
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