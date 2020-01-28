В США испытали искусственный интеллект в воздушном бою

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Американское агентство перспективных оборонных разработок ( Американское агентство перспективных оборонных разработок ( DARPA ) впервые испытало возможности нейросети в воздушном бою. Запись испытаний опубликована на канале агентства на YouTube

В виртуальных соревнованиях участвовали сотрудники Исследовательского института технологий штата Джорджия и представители семи компаний — Aurora Flight Sciences, EpiSCI, Heron Systems, Lockheed Martin, Perspecta Labs, physicsAI и SoarTech.

Все они создали собственные нейросетевые алгоритмы, которые вели на виртуальных моделях истребителя F-15C Eagle бои с системой искусственного интеллекта RED, разработанной в DARPA, а также боролись друг с другом на относительно невысоком уровне сложности.

Испытания признали успешными, другие детали тестирования не сообщаются.