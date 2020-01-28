Медведев поздравил российских ученых с 200-летием открытия Антарктиды

ГОРКИ, 28 янв - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в телефонном разговоре с начальником станции Беллинсгаузен от имени Совбеза поздравил ученых, работающих в составе российской антарктической экспедиции, с 200-летием открытия Антарктиды, передает корреспондент РИА Новости.
Медведев во вторник провел телефонный разговор с начальником станции Беллинсгаузен зимовочного состава 64 российской антарктической экспедиции Виктором Велединым и министром природных ресурсов РФ Дмитрием Кобылкиным.
В состоявшемся разговоре он выразил благодарность от имени Совбеза всем участникам экспедиции за их исследовательскую работу и передал привет от председателя СБ РФ, президента России Владимира Путина.
Российская экспедиция под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева в 1820 году, совершая кругосветное плавание, открыла Южный полярный материк. Первая советская антарктическая экспедиция была организована в 1955 году, а в 1992 году указом президента РФ она была преобразована в Российскую Антарктическую экспедицию (РАЭ).