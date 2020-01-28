Медведев поздравил российских ученых с 200-летием открытия Антарктиды

Российская экспедиция под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева в 1820 году, совершая кругосветное плавание, открыла Южный полярный материк. Первая советская антарктическая экспедиция была организована в 1955 году, а в 1992 году указом президента РФ она была преобразована в Российскую Антарктическую экспедицию (РАЭ).