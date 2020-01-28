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Медведев поздравил российских ученых с 200-летием открытия Антарктиды
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РИА Новости

Медведев поздравил российских ученых с 200-летием открытия Антарктиды

15:39 28.01.2020 (обновлено: 16:02 28.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время поздравления по телефону российских полярников, работающих в Антарктиде, с 200-летием открытия этого континента русскими мореплавателями
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время поздравления по телефону российских полярников, работающих в Антарктиде, с 200-летием открытия этого континента русскими мореплавателями
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время поздравления по телефону российских полярников, работающих в Антарктиде, с 200-летием открытия этого континента русскими мореплавателями
ГОРКИ, 28 янв - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в телефонном разговоре с начальником станции Беллинсгаузен от имени Совбеза поздравил ученых, работающих в составе российской антарктической экспедиции, с 200-летием открытия Антарктиды, передает корреспондент РИА Новости.
Медведев во вторник провел телефонный разговор с начальником станции Беллинсгаузен зимовочного состава 64 российской антарктической экспедиции Виктором Велединым и министром природных ресурсов РФ Дмитрием Кобылкиным.
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В состоявшемся разговоре он выразил благодарность от имени Совбеза всем участникам экспедиции за их исследовательскую работу и передал привет от председателя СБ РФ, президента России Владимира Путина.
Российская экспедиция под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева в 1820 году, совершая кругосветное плавание, открыла Южный полярный материк. Первая советская антарктическая экспедиция была организована в 1955 году, а в 1992 году указом президента РФ она была преобразована в Российскую Антарктическую экспедицию (РАЭ).
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Открытия - РИА НаукаДмитрий МедведевДмитрий КобылкинВладимир ПутинАнтарктидаРоссия
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