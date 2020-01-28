Нетаньяху в среду сообщит Путину о "сделке века"

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен представить общественности так называемую "сделку века" по палестино-израильскому урегулированию во вторник в 20.00 мск.

"Нетаньяху завтра летит в Москву, чтобы сообщить Путину о "сделке века ", - сообщили в канцелярии премьер-министра.

Ранее Трамп заявил, что огласит план ближневосточного урегулирования до намеченной на 28 января встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Вице-президент США Майк Пенс в четверг сказал, что пригласил Нетаньяху в Белый дом на следующей неделе для обсуждения региональных вопросов, включая "пути достижения мира".