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Нетаньяху в среду сообщит Путину о "сделке века"
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РИА Новости

Нетаньяху в среду сообщит Путину о "сделке века"

15:37 28.01.2020 (обновлено: 22:04 28.01.2020)
121273
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 янв - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду летит в Москву, чтобы сообщить президенту РФ Владимиру Путину о так называемой "сделке века" по палестино-израильскому урегулированию, сообщили РИА Новости в канцелярии премьера.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен представить общественности так называемую "сделку века" по палестино-израильскому урегулированию во вторник в 20.00 мск.
"Нетаньяху завтра летит в Москву, чтобы сообщить Путину о "сделке века ", - сообщили в канцелярии премьер-министра.
Ранее Трамп заявил, что огласит план ближневосточного урегулирования до намеченной на 28 января встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Вице-президент США Майк Пенс в четверг сказал, что пригласил Нетаньяху в Белый дом на следующей неделе для обсуждения региональных вопросов, включая "пути достижения мира".
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуМоскваВ мире
Популярные комментарии
Моё уважение нашему Президенту. Заслужить такой авторитет среди других глав Мира, чтобы к нему ехали за решением вопросов за много километров во вне границ России.
28 января, 16:38
Евгений Рябов
1088410074
А вы думаете, Путин будет свою резолюцию ставить, под трамповской "сделкой века"? Мои аплодисменты :-) А зачем он едет лично, это мы узнаем, когда он назад возвращаться будет. Интересно, один или с одной незаконно осужденной?
28 января, 17:07
yoram
23231006
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