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Соловьев заплакал во время эфира про Великую Отечественную войну
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РИА Новости

Соловьев заплакал во время эфира про Великую Отечественную войну

15:36 28.01.2020 (обновлено: 16:55 28.01.2020)
19007
© Фото : Россия 1Соловьев заплакал во время эфира про Великую Отечественную войну. Скриншот видео
Соловьев заплакал во время эфира про Великую Отечественную войну. Скриншот видео
© Фото : Россия 1
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев не смог сдержать слез, вспоминая свой визит на Пискаревское мемориальное кладбище, на котором похоронены погибшие во время блокады Ленинграда и в годы Великой Отечественной.
В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1" ведущий рассказал, что посетил мемориал, будучи школьником.
"Полмиллиона человек в братских могилах… И это все предать? Ради сиюминутных целей? Вот это все взять и предать?" — спросил журналист.
Он призвал в рамках учебной программы отправлять школьников на экскурсию на этот мемориал. Соловьев назвал это "прививкой на всю жизнь".
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Россия 27 января отмечала 76-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. Блокаду прорвали 18 января 1943 года, но ее полного снятия пришлось ждать еще целый год — до 27 января 1944-го. За время блокады погибли, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек.
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Владимир Соловьев (телеведущий)Блокада Ленинграда (1941-1944)Вторая мировая война (1939-1945)Владимир ЗеленскийРоссияУкраинаОбщество
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Театр одного актёра.
28 января, 18:12
Татьяна Бондарева
39200327
В 90-х годах уже предали.
28 января, 15:43
vvab6
2910118
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