Соловьев заплакал во время эфира про Великую Отечественную войну

"Полмиллиона человек в братских могилах… И это все предать? Ради сиюминутных целей? Вот это все взять и предать?" — спросил журналист.

Он призвал в рамках учебной программы отправлять школьников на экскурсию на этот мемориал. Соловьев назвал это "прививкой на всю жизнь".

Россия 27 января отмечала 76-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. Блокаду прорвали 18 января 1943 года, но ее полного снятия пришлось ждать еще целый год — до 27 января 1944-го. За время блокады погибли, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек.