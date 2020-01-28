Руководство ЕК обсудит меры по сдерживанию эпидемии коронавируса

БРЮССЕЛЬ, 28 янв – РИА Новости, Мария Князева. Коллегия еврокомиссаров в среду обсудит ситуацию с Коллегия еврокомиссаров в среду обсудит ситуацию с коронавирусом , а также меры стран ЕС для сдерживания эпидемии в Европе, сообщил представитель пресс-службы Еврокомиссии на брифинге во вторник.

По его информации, два еврокомиссара на этой встрече представят информацию "о ситуации относительно коронавируса, а также мер стран ЕС, предпринятых ими для сдерживания эпидемии коронавируса в Европе".

Еврокомиссия работает "на всех уровнях", чтобы следить за ситуацией с распространением коронавируса, добавил представитель пресс-службы.