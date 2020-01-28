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Руководство ЕК обсудит меры по сдерживанию эпидемии коронавируса
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РИА Новости

Руководство ЕК обсудит меры по сдерживанию эпидемии коронавируса

15:35 28.01.2020
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© REUTERS / Thomas PeterМедицинские работники измеряет температуру тела мужчины в зале вылета аэропорта в китайском городе Чанша
Медицинские работники измеряет температуру тела мужчины в зале вылета аэропорта в китайском городе Чанша
© REUTERS / Thomas Peter
Медицинские работники измеряет температуру тела мужчины в зале вылета аэропорта в китайском городе Чанша
БРЮССЕЛЬ, 28 янв – РИА Новости, Мария Князева. Коллегия еврокомиссаров в среду обсудит ситуацию с коронавирусом, а также меры стран ЕС для сдерживания эпидемии в Европе, сообщил представитель пресс-службы Еврокомиссии на брифинге во вторник.
По его информации, два еврокомиссара на этой встрече представят информацию "о ситуации относительно коронавируса, а также мер стран ЕС, предпринятых ими для сдерживания эпидемии коронавируса в Европе".
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Еврокомиссия работает "на всех уровнях", чтобы следить за ситуацией с распространением коронавируса, добавил представитель пресс-службы.
По последним данным, число заразившихся пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло более 4500 человек, из них более 100 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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