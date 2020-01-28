Руководство ЕК обсудит меры по сдерживанию эпидемии коронавируса

БРЮССЕЛЬ, 28 янв – РИА Новости, Мария Князева. Коллегия еврокомиссаров в среду обсудит ситуацию с коронавирусом, а также меры стран ЕС для сдерживания эпидемии в Европе, сообщил представитель пресс-службы Еврокомиссии на брифинге во вторник.
По его информации, два еврокомиссара на этой встрече представят информацию "о ситуации относительно коронавируса, а также мер стран ЕС, предпринятых ими для сдерживания эпидемии коронавируса в Европе".
Еврокомиссия работает "на всех уровнях", чтобы следить за ситуацией с распространением коронавируса, добавил представитель пресс-службы.
По последним данным, число заразившихся пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло более 4500 человек, из них более 100 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.