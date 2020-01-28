Медведев: модернизация инфраструктуры в Антарктике продолжится

ГОРКИ, 28 янв - РИА Новости. Россия продолжит работы по модернизации экспедиционной инфраструктуры в Россия продолжит работы по модернизации экспедиционной инфраструктуры в Антарктике , предпринятые государством в последние годы усилия подтверждают серьезность российской деятельности в интересах безопасности и благополучия всего мира, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

"Предпринятые государством в последние годы усилия подтверждают серьезность российской деятельности в Антарктике в интересах безопасности и благополучия всего мира... Государство продолжит работы по модернизации экспедиционной инфраструктуры. В настоящее время идет работа над созданием нового зимовочного комплекса станции Восток", - сказал Медведев.

В 2021 году запланирована реконструкция сезонной полевой базы Русская, которая станет постоянно действующей зимовочной станцией.

В Антарктиде работают пять зимовочных станций: Мирный, Восток, Новолазаревская, Беллинсгаузен Прогресс, а также пять сезонных полевых баз: Молодежная, Оазис Бангера, Русская, Ленинградская, Дружная-4.

На российской станции Беллинсгаузен в сезонный период проводятся широкие исследования в области гляциологии, палеогеографии, геоботаники, биологии морских млекопитающих и птиц, геодезии, микробиологии. В 2010 году на станции был введен в эксплуатацию комплекс аппаратуры спутниковой группировки навигационной системы ГЛОНАСС.

В 2004 году с благословения патриарха Московского и всея Руси Алексия II здесь был открыт православный храм Святой Живоначальной Троицы, духовное окормление которого возложено на Троице-Сергиеву Лавру.