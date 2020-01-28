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Медведев: модернизация инфраструктуры в Антарктике продолжится
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РИА Новости

Медведев: модернизация инфраструктуры в Антарктике продолжится

15:34 28.01.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкБывший премьер-министр РФ Д. Медведев
Бывший премьер-министр РФ Д. Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Бывший премьер-министр РФ Д. Медведев. Архивное фото
ГОРКИ, 28 янв - РИА Новости. Россия продолжит работы по модернизации экспедиционной инфраструктуры в Антарктике, предпринятые государством в последние годы усилия подтверждают серьезность российской деятельности в интересах безопасности и благополучия всего мира, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Предпринятые государством в последние годы усилия подтверждают серьезность российской деятельности в Антарктике в интересах безопасности и благополучия всего мира... Государство продолжит работы по модернизации экспедиционной инфраструктуры. В настоящее время идет работа над созданием нового зимовочного комплекса станции Восток", - сказал Медведев.

В 2021 году запланирована реконструкция сезонной полевой базы Русская, которая станет постоянно действующей зимовочной станцией.
В Антарктиде работают пять зимовочных станций: Мирный, Восток, Новолазаревская, Беллинсгаузен Прогресс, а также пять сезонных полевых баз: Молодежная, Оазис Бангера, Русская, Ленинградская, Дружная-4.
Как русские моряки открыли Антарктиду
Вчера, 11:10
Как русские моряки открыли Антарктиду200 лет назад русская экспедиция, возглавляемая Фаддеем Беллинсгаузеном, открыла Антарктиду. Как проходило плавание и с какими трудностями столкнулись путешественники — в лонгриде Ria.ru
На российской станции Беллинсгаузен в сезонный период проводятся широкие исследования в области гляциологии, палеогеографии, геоботаники, биологии морских млекопитающих и птиц, геодезии, микробиологии. В 2010 году на станции был введен в эксплуатацию комплекс аппаратуры спутниковой группировки навигационной системы ГЛОНАСС.
В 2004 году с благословения патриарха Московского и всея Руси Алексия II здесь был открыт православный храм Святой Живоначальной Троицы, духовное окормление которого возложено на Троице-Сергиеву Лавру.
В честь 200-летия открытия Антарктиды 8 января 2020 года на станции был открыт памятник Фаддею Беллинсгаузену, полученный в дар от Международного общественного Института Беринга-Беллинсгаузена.
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Дмитрий МедведевАнтарктидаРоссияВ мире
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