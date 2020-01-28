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Слуцкий надеется, что полномочия России в ПАСЕ подтвердят
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РИА Новости

Слуцкий надеется, что полномочия России в ПАСЕ подтвердят

15:33 28.01.2020 (обновлено: 15:34 28.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
СТРАСБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Член делегации РФ, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий надеется, что готовящийся доклад о полномочиях РФ в ПАСЕ будет объективным и что этот документ будет предлагать утвердить полномочия России.
Ранее в понедельник депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации. Теперь Ассамблея должна будет подготовить доклад для принятия решения. Обсуждение вопроса о продлении полномочий российской делегации в ПАСЕ пройдёт в среду.
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Слуцкий отметил, что доклад о полномочиях будет представлять глава одной из политических групп ПАСЕ Тини Кокс, которого он знает как очень объективного и сбалансированного политика.
"Думаю, что это будет достаточно объективный. Я ожидаю очень сбалансированного и в целом объективного доклада", - заявил он журналистам.
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"Как я ожидаю, доклад о полномочиях, без лишней патетики, без лишнего бодрячества, смею экстраполировать, смею высказать заранее позицию о том, что доклад о наших полномочиях будет предлагать утвердить полномочия российской делегации и будет принят отнюдь не с минимальным перевесом", - добавил он.
Россию лишили некоторых прав в ПАСЕ после присоединения Крыма в 2014 году, после чего Москва приостановила свое участие в заседаниях, а затем заморозила выплаты в бюджет организации. Летом 2019 года права россиян были восстановлены в полном объеме.
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