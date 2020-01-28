Слуцкий надеется, что полномочия России в ПАСЕ подтвердят

СТРАСБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Член делегации РФ, глава думского комитета по международным делам Член делегации РФ, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий надеется, что готовящийся доклад о полномочиях РФ в ПАСЕ будет объективным и что этот документ будет предлагать утвердить полномочия России

Ранее в понедельник депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации. Теперь Ассамблея должна будет подготовить доклад для принятия решения. Обсуждение вопроса о продлении полномочий российской делегации в ПАСЕ пройдёт в среду.

Слуцкий отметил, что доклад о полномочиях будет представлять глава одной из политических групп ПАСЕ Тини Кокс, которого он знает как очень объективного и сбалансированного политика.

"Думаю, что это будет достаточно объективный. Я ожидаю очень сбалансированного и в целом объективного доклада", - заявил он журналистам.

"Как я ожидаю, доклад о полномочиях, без лишней патетики, без лишнего бодрячества, смею экстраполировать, смею высказать заранее позицию о том, что доклад о наших полномочиях будет предлагать утвердить полномочия российской делегации и будет принят отнюдь не с минимальным перевесом", - добавил он.