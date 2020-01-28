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Минтранс не ждет пересмотра планов по строительству ВСМ Москва-Казань
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РИА Новости

Минтранс не ждет пересмотра планов по строительству ВСМ Москва-Казань

15:40 28.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков Строительство дороги
 Строительство дороги
© РИА Новости / Евгений Одиноков
СЕЛЯТИНО (Московская обл.), 28 янв - РИА Новости. Минтранс РФ не ожидает пересмотра решения о строительстве новой скоростной платной автотрассы от Москвы до Казани, её проектирование начнется в этом году, заявил журналистам глава ведомства Евгений Дитрих.
Автодорога Москва - Казань протяженностью 794 километра - один из участков международного транспортного маршрута Европа – Западный Китай (ЕЗК), она включена в Комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры РФ до 2024 года. Трасса в два раза должна сократить время в пути между городами. В ноябре тогдашний вице-премьер Максим Акимов говорил журналистам, что строительство головного участка трассы - до Владимира - начнется во втором полугодии 2020 года, а полностью новая дорога будет готова к 2027 году.
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"Уверен, что первоочередные участки коридора ЕЗК - это выезд из Москвы и это новая автодорога до Владимира, в обход Владимира, а также дорога со стороны Казани до М7 - позволят снизить огромный поток трафика, который движется сегодня по дороге М7 из Москвы во Владимир, Нижний Новгород и Казань, помогут снизить огромную аварийность, которая сегодня есть на существующей трассе. По первоочередным участкам решение уже принято, мы приступили к его реализации. Поэтому думаю, что каких-то кардинальных пересмотров по этому вопросу не будет", - сказал министр.
"Мы понимаем и видим, что участки этой дороги (от Москвы до Казани - ред.), сегодня уже включенные в магистральный план, в этом году уже должны начать проектироваться. По нашим планам, контракты на проектирование будут сразу заключаться с теми компаниями, которые смогут впоследствии и осуществлять строительство, с тем чтобы оптимизировать все процессы, которые связаны впоследствии с внесением изменений в проектную документацию, какие в процессе стройки бывают", - добавил чиновник.
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Он также выразил надежду, что строительный блок правительства РФ, который тоже в значительной степени обновился после недавних изменений в кабмине, предпримет усилия, нацеленные на упрощение и ускорение строительных процедур. "В прошлом году было сделано немало, чтобы и сметные нормативы пересмотреть, оптимизирующие стоимость строительства дорог, проведен целый ряд инициатив с точки зрения процедур торгов. Но это только первый шаг, который мы должны продолжить в этом году", - подчеркнул Дитрих.
Платные дороги России
27 ноября 2019, 15:10
Платные дороги России
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Евгений ДитрихМаксим АкимовМинистерство транспорта РФМоскваМосковская областьКазаньЭкономика
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