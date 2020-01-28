Минтранс не ждет пересмотра планов по строительству ВСМ Москва-Казань

СЕЛЯТИНО (Московская обл.), 28 янв - РИА Новости. не ожидает пересмотра решения о строительстве новой скоростной платной автотрассы от Москвы до Казани, её проектирование начнется в этом году, заявил журналистам глава ведомства Минтранс РФ не ожидает пересмотра решения о строительстве новой скоростной платной автотрассы от Москвы до Казани, её проектирование начнется в этом году, заявил журналистам глава ведомства Евгений Дитрих

Автодорога Москва - Казань протяженностью 794 километра - один из участков международного транспортного маршрута Европа – Западный Китай (ЕЗК), она включена в Комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры РФ до 2024 года. Трасса в два раза должна сократить время в пути между городами. В ноябре тогдашний вице-премьер Максим Акимов говорил журналистам, что строительство головного участка трассы - до Владимира - начнется во втором полугодии 2020 года, а полностью новая дорога будет готова к 2027 году.

"Уверен, что первоочередные участки коридора ЕЗК - это выезд из Москвы и это новая автодорога до Владимира, в обход Владимира, а также дорога со стороны Казани до М7 - позволят снизить огромный поток трафика, который движется сегодня по дороге М7 из Москвы во Владимир, Нижний Новгород и Казань, помогут снизить огромную аварийность, которая сегодня есть на существующей трассе. По первоочередным участкам решение уже принято, мы приступили к его реализации. Поэтому думаю, что каких-то кардинальных пересмотров по этому вопросу не будет", - сказал министр.

"Мы понимаем и видим, что участки этой дороги (от Москвы до Казани - ред.), сегодня уже включенные в магистральный план, в этом году уже должны начать проектироваться. По нашим планам, контракты на проектирование будут сразу заключаться с теми компаниями, которые смогут впоследствии и осуществлять строительство, с тем чтобы оптимизировать все процессы, которые связаны впоследствии с внесением изменений в проектную документацию, какие в процессе стройки бывают", - добавил чиновник.