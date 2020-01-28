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Религия и мировоззрение
2020-01-28T17:08+0300
https://ria.ru/20200128/1563972609.html
Ургант извинился за шутку об Иисусе Христе
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/112934/64/1129346424_0:128:2759:1680_1036x0_80_0_0_294539aee018dc60c4f96d4862a9d563.jpg
РИА Новости

Ургант извинился за шутку об Иисусе Христе

15:31 28.01.2020 (обновлено: 17:08 28.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкТелеведущий Иван Ургант
Телеведущий Иван Ургант
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант извинился перед верующими за шутку в рождественском выпуске телепередачи "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Ранее активисты православного общественного движения "Сорок сороков" потребовали лишить Ивана Урганта гражданства. В частности, их возмутил показанный в эфире коллаж, который иллюстрировал рождение американского актера Николаса Кейджа, изображенного в яслях в окружении режиссеров Никиты Михалкова, Квентина Тарантино и Стивена Спилберга.
Ургант подчеркнул, что создатели программы "не хотели никого обидеть" и данный выпуск не был запланированной акцией по "глумлению над христианскими ценностями".
"Это была не самая удачная попытка пошутить в самый неподходящий для этого день. Все, кто считают себя оскорбленными, примите мои искренние извинения", — заявил телеведущий в эфире программы.
При этом он отметил, что цель юмористического шоу — развлекать, а не оскорблять, но среди других тем в нем может затрагиваться и религия как важная составляющая жизни людей.
Ургант также призвал не делать религию табуированной, закрытой темой.
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
17 января, 15:41Религия и мировоззрение
Поклонская оценила требование лишить Урганта гражданства
102265870147
Обсудить 33
Религия и мировоззрениеИван УргантОбщество
Популярные комментарии
Религиозную цензуру тоже не надо устраивать. У нас не ИГИЛ.
28 января, 15:37
vvab6
82000620
Истинно верующие люди на это (шутки и т.п. вещи) не обращают внимания. А многие телевизор вообще не смотрят. Тем более светские программы
28 января, 15:44
Михаил Максимов
83030012
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