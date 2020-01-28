Ургант извинился за шутку об Иисусе Христе

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант извинился перед верующими за шутку в рождественском выпуске телепередачи "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Ранее активисты православного общественного движения "Сорок сороков" потребовали лишить Ивана Урганта гражданства. В частности, их возмутил показанный в эфире коллаж, который иллюстрировал рождение американского актера Николаса Кейджа, изображенного в яслях в окружении режиссеров Никиты Михалкова, Квентина Тарантино и Стивена Спилберга.
Ургант подчеркнул, что создатели программы "не хотели никого обидеть" и данный выпуск не был запланированной акцией по "глумлению над христианскими ценностями".
"Это была не самая удачная попытка пошутить в самый неподходящий для этого день. Все, кто считают себя оскорбленными, примите мои искренние извинения", — заявил телеведущий в эфире программы.
При этом он отметил, что цель юмористического шоу — развлекать, а не оскорблять, но среди других тем в нем может затрагиваться и религия как важная составляющая жизни людей.
Ургант также призвал не делать религию табуированной, закрытой темой.