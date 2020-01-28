В омской больнице умер пенсионер, которому врачи отказали в перевязке

ОМСК, 28 янв — РИА Новости. Пенсионер из Пенсионер из Омска , которому медики отказали в перевязке, скончался в больнице, сообщили журналистам в областном Министерстве здравоохранения.

На прошлой неделе сын пенсионера рассказал в соцсети "ВКонтакте", что дежурный врач и другие медики городской больницы № 11 отказались перевязать его отца, так что ему самому "пришлось делать перевязку в антисанитарных условиях". Инцидентом заинтересовался центральный аппарат Следственного комитета. После служебной проверки в больнице дежурного терапевта и хирурга уволили.

Тем не менее, пишут местные СМИ, 25 января пенсионер умер. В Минздраве пояснили, что состояние пациента ухудшилось, усугубилась сердечная недостаточность, его перевели в отделение реанимации.

"Проведена <...> консультация с одним из ведущих медицинских центров России <...>. Несмотря на все усилия и проводимую терапию, сердечная недостаточность прогрессировала, и пациент, к сожалению, скончался", — заявили в пресс-службе.