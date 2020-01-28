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В омской больнице умер пенсионер, которому врачи отказали в перевязке
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РИА Новости

В омской больнице умер пенсионер, которому врачи отказали в перевязке

15:28 28.01.2020 (обновлено: 16:02 28.01.2020)
20311
© Depositphotos / sudok1Коридор в больнице
Коридор в больнице
© Depositphotos / sudok1
Коридор в больнице. Архивное фото
ОМСК, 28 янв — РИА Новости. Пенсионер из Омска, которому медики отказали в перевязке, скончался в больнице, сообщили журналистам в областном Министерстве здравоохранения.
На прошлой неделе сын пенсионера рассказал в соцсети "ВКонтакте", что дежурный врач и другие медики городской больницы № 11 отказались перевязать его отца, так что ему самому "пришлось делать перевязку в антисанитарных условиях". Инцидентом заинтересовался центральный аппарат Следственного комитета. После служебной проверки в больнице дежурного терапевта и хирурга уволили.
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Тем не менее, пишут местные СМИ, 25 января пенсионер умер. В Минздраве пояснили, что состояние пациента ухудшилось, усугубилась сердечная недостаточность, его перевели в отделение реанимации.
"Проведена <...> консультация с одним из ведущих медицинских центров России <...>. Несмотря на все усилия и проводимую терапию, сердечная недостаточность прогрессировала, и пациент, к сожалению, скончался", — заявили в пресс-службе.
Там добавили, что пенсионер страдал тяжелой сердечной патологией, на фоне которой у него развилась хроническая болезнь, давшая осложнения. Из-за этого требовались ежедневные перевязки. Но смерть пенсионера не связана с отказом в перевязке, подчеркнули в ведомстве.
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Следственный комитет РФОмскРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Человек умер ,а врача уволили,как то не совсем справедливо,не находите?
28 января, 15:46
Татьяна Бондарева
2000003
Давайте быть последовательны, если пациент выжил - врачу звезду героя и памятник поставить по вашему?
28 января, 16:29
vvvdok
610008
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