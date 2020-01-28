Пассажиры вернувшегося в Новосибирск самолета вылетели в Екатеринбург

НОВОСИБИРСК, 28 янв – РИА Новости. Пассажиры самолета, вернувшегося в Пассажиры самолета, вернувшегося в Новосибирск из-за технеисправности, вылетели в Екатеринбург резервным бортом, сообщил РИА Новости представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что пассажирский самолет Емbraer-170 готовится к экстренной посадке в аэропорту Новосибирска из-за проблем с закрылками. В итоге самолет успешно совершил посадку в аэропорту вылета, а в авиакомпании "Сибирь" пояснили что в самолете сработала индикация невыпуска закрылков и, в соответствии с требованиями безопасности полетов, командир принял решение о возврате в аэропорт вылета.

"В 18.58 (14.58 мск) пассажиры резервным бортом отправлены к месту назначения", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ сообщило о начавшейся проверке по факту экстренной посадки самолета Емbraer-170 в аэропорту "Толмачево".