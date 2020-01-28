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Пассажиры вернувшегося в Новосибирск самолета вылетели в Екатеринбург
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РИА Новости

Пассажиры вернувшегося в Новосибирск самолета вылетели в Екатеринбург

15:27 28.01.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет Embraer-170 авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево
Самолет Embraer-170 авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолет Embraer-170 авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 28 янв – РИА Новости. Пассажиры самолета, вернувшегося в Новосибирск из-за технеисправности, вылетели в Екатеринбург резервным бортом, сообщил РИА Новости представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что пассажирский самолет Емbraer-170 готовится к экстренной посадке в аэропорту Новосибирска из-за проблем с закрылками. В итоге самолет успешно совершил посадку в аэропорту вылета, а в авиакомпании "Сибирь" пояснили что в самолете сработала индикация невыпуска закрылков и, в соответствии с требованиями безопасности полетов, командир принял решение о возврате в аэропорт вылета.
"В 18.58 (14.58 мск) пассажиры резервным бортом отправлены к месту назначения", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь, Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ сообщило о начавшейся проверке по факту экстренной посадки самолета Емbraer-170 в аэропорту "Толмачево".
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"Организована процессуальная проверка. В настоящее время следователи выехали на место происшествия, где проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку законодательства о безопасности полетов.
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Толмачево (аэропорт)НовосибирскПроисшествия
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