Обвинение против Нетаньяху подали в суд, сообщили СМИ

Во вторник израильский премьер-министр отозвал из кнессета запрос о предоставлении ему парламентской неприкосновенности по возбужденным против него трём уголовным делам. Впервые в истории Израиля подсудимый премьер-министр будет не просто участвовать в парламентских выборах во главе партии власти "Ликуд", но и претендовать на право сформировать и возглавить следующее правительство.

"Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит во вторник представил обвинительное заключение против израильского премьер-министра Нетаньяху иерусалимскому суду", - сообщает телеканал.

В ноябре 2019 года Мандельблит сообщил, что решил предъявить Нетаньяху обвинения в получении взятки в так называемом "деле 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе "Walla!". Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков, а именно эксклюзивных сигар и шампанского, от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следствие полагает, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.

В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиа-групп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента - бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".