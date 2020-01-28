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Обвинение против Нетаньяху подали в суд, сообщили СМИ
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РИА Новости

Обвинение против Нетаньяху подали в суд, сообщили СМИ

15:25 28.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 27 февраля 2019
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 27 февраля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 янв - РИА Новости. Обвинение против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подано в Окружной суд Иерусалима, сообщает израильский телеканал Arutz 7.
Во вторник израильский премьер-министр отозвал из кнессета запрос о предоставлении ему парламентской неприкосновенности по возбужденным против него трём уголовным делам. Впервые в истории Израиля подсудимый премьер-министр будет не просто участвовать в парламентских выборах во главе партии власти "Ликуд", но и претендовать на право сформировать и возглавить следующее правительство.
"Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит во вторник представил обвинительное заключение против израильского премьер-министра Нетаньяху иерусалимскому суду", - сообщает телеканал.
В ноябре 2019 года Мандельблит сообщил, что решил предъявить Нетаньяху обвинения в получении взятки в так называемом "деле 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе "Walla!". Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков, а именно эксклюзивных сигар и шампанского, от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следствие полагает, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.
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В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиа-групп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента - бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".
В ответ Нетаньяху заявил, что цель этих обвинений - свержение его с поста главы правительства.
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Биньямин НетаньяхуИерусалимЛикудИзраильВ мире
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